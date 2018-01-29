歐股盤中─漲跌互見 科技股成亮點

投資人持續觀望企業財報、新經濟數據出爐，週一 (29 日) 歐股開盤漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數持平，科技股表現較佳。

週一早盤科技股平均漲幅約 0.7%。奧地利微電子 (Austrian Microsystems) 受惠於傳感器需求強勁，2017 年營收翻倍，股價大漲逾 24%。

德國半導體廠 Dialog Semiconductor，週一早盤股價漲幅也超過 6%。

瑞典醫療技術集團 Getinge 第 4 季營收表現遠低於市場預期，即便 2018 年前景看俏，股價仍重挫逾 8%。

大宗商品方面，週一油價仍在高點徘徊，布蘭特原油期貨小跌 0.2%，報每桶 70.41 美元；西德州中級原油期貨也跌 0.2%，報每桶 66.34 美元。

公司財報佳、經濟成長強勁，讓亞股牛市得以延續，摩根士丹利 MSCI AC 亞太指數 (日本除外)，已連續 12 個交易日呈現上漲。

美股也不惶多讓，自財報季開始以來，標普 500 指數中，多數公司財報表現，都優於分析師預期；而蘋果、微軟、亞馬遜等重量級科技公司，也將在本週發布上季財報。

美股三大指數上週五收盤，同步改寫新高，道瓊漲 0.85%，收 26,616 點；標普 500 漲 1.2%，創 2017 年 3 月以來最大漲幅。