又一名歐洲官員出面 抨擊梅努欽的弱勢美元說

美國財政部長梅努欽週三的談話，使得美元兌歐元下跌。今日又一名歐洲央行官員出面，對川普政府提出了抨擊。

週三，梅努欽說弱勢美元對美國有利。該談話發表後，美元下跌至三年低點。美元下跌，在歐洲引發了緊張，因為歐元走強可能對歐洲出口企業造成衝擊，並危及歐洲央行的縮減振興措施計畫。

歐洲央行執行委員 Benoit Coeure 週五在達沃斯世界經濟論壇上說：「我們見到近來各各官員的談話，導致了匯率大幅波動。我認為這並沒有助益。」

「討論匯率應回歸到適當的處所，即多邊團體，如 G7 與 G20，」他說。

「匯率波動沒有好處，如果波動到了一定程度，造成了不必要的後果，不必要的緊縮貨幣政策，我們就必須重新進行評估，」Coeure 繼續說道。

過去幾個月，由於歐元區經濟復甦，歐元因而上漲。但歐元上漲，有一部份原因是美元疲弱。歐元走強可能影響歐元區的通貨膨脹，促使歐洲央行改變貨幣政策。

歐洲央行總裁德拉吉在週四的記者會上，也暗暗抨擊了梅努欽週三的談話，並未指名道姓。

「當有人說良好的匯率有利出口，也有利經濟，這意味鎖定了匯率目標，」德拉吉說。

去年，IMF 會員國發表聯合公報，針對匯率競爭性貶值，提出了譴責。