【港股解碼】直播行業二次風起：天鴿互動擬2億收購上海本趣66.4%股權

算上天鴿互動此前就持有的上海本趣13.6%的股權，交易完成後，天鴿互動將共計持有上海本趣80%的股權，成為後者第一大股東。受此消息影響，天鴿互動股價於今日開盤沖高至7.55港元，創歷史新高！

天鴿互動（01980-HK）近期股價走勢 圖源：通達信

天鴿互動看中了啥？

市場如此看好這筆並購，不免讓人好奇被收購的上海本趣究竟有何特殊之處？或者說天鴿互動究竟看中了啥？

根據官方介紹，上海本趣是一家成立剛滿3年，主營圖像處理、機器視覺、增強現實的技術型公司，其主營產品是一款名為“無他相機”的攝像軟體。

可不要小瞧這款軟體，七麥數據顯示這款軟體在iOS平臺下載量總榜上排名45、分類（攝影榜）排名第6！至於平時被大家掛在嘴邊的B612、Faceu和美顏相機，則分別在分類榜上排名第3、第5、第8名。

iOS平臺：相機軟體下載排行版 圖源：七麥數據

海量的下載帶來了可觀的日活量。艾瑞數據顯示無他相機在2017年12月的總獨立設備數（單個設備重複使用不計入統計）463萬臺，當月總有效時長101萬小時。

上文已經說到，天鴿互動是國內領先的即時社交視頻平臺，旗下共計運營了5個移動直播平臺和5個PC端視頻社區。截止2017年9月30日，天鴿互動的月度活躍用戶總數為2270.4萬人。粗略估算一下，並購上海本趣將有望為天鴿互動帶來約1/5的月活用戶增長！

總所周知，經歷過2016年的野蠻生長後，直播行業於2017年迅速沉寂，2018年的洗牌必不可免。處於第一、第二梯隊的直播公司將面對一場你死我活的戰爭，如何更多的獲取、保持流量將成為決勝的關鍵。

天鴿互動CEO傅政軍也指出，“投資無他相機是期望更好的服務用戶，開拓自有流量，提升技術優勢。”

傅所說的“技術”指的是上海本趣做無他相機期間積累的視頻技術和圖像技術。在直播行業“假臉遍地走”的大背景下，主播們（無論男女）對美顏的要求同樣挑剔。上海本趣的技術則剛好可以滿足主播門的需求，畢竟無他相機定位人臉僅需0.005秒，自動美顏僅需0.005秒，添加特效僅需0.01秒，能迅速為用戶提供即時視頻美顏功能。

天鴿互動在想什麼？

說起來，這並不是天鴿互動第一次進行大手筆並購，2017年5月天鴿互動還曾出資1億元認購花椒直播。聯繫此次的收購行為，天鴿互動對於直播行業可謂野心勃勃！

天鴿互動是做“9158視頻社區”起家的，近年開始向移動直播領域轉型。目前的定位是以“移動+PC”雙直播平臺為驅動，向短視頻、手機遊戲、金融科技等多領域發展。市場不局限於中國內地，港澳臺地區和東南亞各國也是目標市場。

但開拓海外市場並不是一件容易的事情，既要面對同樣有出海計畫的競爭對手（比如快手）的競爭，又要面對本土競品（比如Twitch、nonolive）的挑戰。想在市場贏得一席之地，產品就必須有足夠的市場競爭力。將上海本趣的圖像技術、視頻技術運用到直播中，提高用戶體驗的同時，還將成功建立起行業技術壁壘，阻攔潛在競爭者的進入。

天鴿互動首頁 圖源：天鴿互動官網

另一大收穫則體現在AI儲備技術的獲取上，美顏技術和AI的距離並沒有我們想的那麼遙遠，兩項技術的重合點是人臉識別。

上周，上海本趣的競爭對手——美圖公司發佈了一份《美圖區塊鏈白皮書》，在論述自己的核心優勢時指出：美圖在多年的攝像APP開發運營過程中沉澱了大量的人臉影像技術，能幫助完成人臉的辨識，能豐富其人臉AI服務體系。對於上海本趣（無他相機的締造方）或者天鴿互動來說，也是同樣的道理。

■ 作者｜熊思怡

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