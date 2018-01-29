〈新零售談轉型〉成功去化庫存度過陣痛期 最快第二季轉盈

品牌電商業者新零售 (3085-TW) 至去年第 3 季已連虧 7 季，總經理涂靜婷今 (29) 日指出，去年處在營運調整的陣痛期，在庫存去化後今年主力品牌新品快速推出，營業額衝高可期，力拚最快第 2 季可單季轉盈。

涂靜婷說，過去幾季努力清庫存，品項數由 1 萬款下滑至 4000 款，導致營收成長幅度不如預期，不過，去年下半年已逐漸看到好轉，也更有空間開發新品了，例如第 4 季 101 原創營收表現已較上一年度成長約 30%；進入 2018 年後，主力品牌東京著衣第 2 季起將快速推出新品來拉高營業額，成為主力成長動能。

涂靜婷強調， 2015、2016 年 累積的庫存終於在去年下半年清得差不多了，今年希望加強品牌代銷、品牌間的策略結盟。

加強品牌策略結盟

計畫將日貨導入電商市場

然而，即便有併購計畫，但標的越來越難找，因此，新零售今年主要是要找尋策略結盟對象，「甚至可以跨海去做」，涂靜婷透露，目前正在和日本實體業者討論，可能合資成立新公司，將日本商品導入電商市場。

新零售觀察到，日本具備許多實體百貨的大品牌，卻只有 10% 走電商路線，顯然成長空間相當龐大。

目前新零售集團旗下主力品牌包括東京著衣、拍手童裝和 101 原創，在競爭激烈的電商市場中，可透過推播方式觸及龐大的會員數。

東京著衣具有約 200 萬名會員、101 原創擁有約 80 萬名會員，新零售期望藉此優勢將旗下品牌會員互相導流，並藉由多品牌運營降低供應鏈成本，並複製品牌經營的優勢至其他品牌。