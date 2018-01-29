尾牙員工摸彩活動費用支出 不得申報扣抵銷項稅額

年關將近，除了年終獎金是員工首重關心的話題外，歲末尾牙聚餐與摸彩活動，也是上班族引頸期盼的活動之一，不過，財政部高雄國稅局表示，公司行號舉辦歲末尾牙餐會、活動場地租金等，其進項稅額不得申報扣抵銷項稅額。

國稅局說明，因舉辦尾牙餐會等，支付辦桌餐費、活動場地租金、或付給經紀公司的各項費用等，所取得的進項憑證依營業稅法規定，屬於非供本業及附屬業使用的貨物或勞務，因此，其進項稅額不得申報扣抵銷項稅額。

此外，營業人購入抽獎摸彩商品時，已將其列入備供酬勞員工性質科目，並依營業稅法規定，未將進項稅額申報扣抵銷項稅額者，於獎品饋贈員工時，則可免開立統一發票。

但若該商品購入時，原非列屬備供酬勞員工使用，而以本業進貨或有關費用科目列帳，且購買時所支付的進項稅額已申報扣抵者，則該商品在轉供員工抽獎摸彩獎品時，視為銷售貨物，需要按時價開立統一發票。

至於以自製產品作為摸彩獎品或饋贈員工禮品，例如自製或生產之電腦 3C 產品、汽機車、高檔服飾包包等產品饋贈員工，因原購入原物料或商品的進項稅額，以進貨或有關損費科目列帳，並已申報扣抵銷項稅額，後來轉作酬勞員工使用時，應依營業稅法視為銷售貨物，需要按時價開立統一發票。

國稅局提醒，若誤將酬勞員工貨物的進項稅額申報扣抵者，或屬銷售貨物，卻漏未開立統一發票者，應儘速補開、補報並補繳稅款，以免受罰。