•用戶需求的發展要求產品逐步向“三性”提升：一是實用性，產品最為基礎的是實用，滿足用戶的基本需求；二是功能性，產品應附加增值功能，滿足用戶的特色需求；三是情感性，以產品為載體賦予情感精神，滿足用戶的人性需求。



•新興企業的發展，不是對確定的目標簡單地執行，而是對不確定的目標不斷地試錯。在不確定性面前，任何規劃和控制都是無用的，重要的是敢於試錯，快速迭代，找到前進的方向。生物進化是不斷試錯的過程，在試錯中快速迭代，實現自我進化。



•創新有三大要素，即機制、人才、技術，其相互關係是：機制第一，機制創新始終是第一位的，好制度是根本。人才第二，創新的主體是人才，好團隊是關鍵。技術第三，創新需要先進的技術，好項目是基礎。機制、人才、技術三位一體。



•物質世界與信息世界是兩個不同的世界：物質世界以確定性為主，是機械論；信息世界以不確定性為主，是關係論。物質世界的載體是實體，資源有限，越用越少；信息世界的載體是數據，數據無限，越用越多。物質世界的實體移動受光速限制，信息世界的數據移動​​不受時空限制。

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