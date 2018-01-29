統計顯示，內地去年因開放可生兩個孩子而出生的嬰兒有883萬人，按年增長了22%。然而，去年首次生育的​​嬰兒卻只得724萬人，按年銳減26%，比生第二個孩子的還要少。這亦顯示，新一代人似乎比上一代人更不願意生育。

以我在內地的接觸，自從開放生二孩的政策推出後，的確有很多以前本想生多一個而被政策阻止的女性，即使已接近超齡，仍努力趕「尾班車」。由於一孩政策已推行了38年，被強制沒法生第二個孩子的家庭很多，現在一下子鬆綁，所以爆發出來的力度很大。但這種爆發不可能長期持續，原因是，每年都會有一批人踏入不育年齡；而年輕的一代，更不止不肯生兩個，有些人甚至連生一個也不是太願意。因此，中國政府如果能夠迅速反應的話，應立即讓國民可以自由生育，肯生多少個都沒有問題。另一方面，政府還得有獎勵生育的政策，讓生超過一個孩子的家庭，可以得到經濟上的補貼。

在現代社會，大部分人的生產力都已超越「餐搵餐食餐餐清」的水平，已有條件為自己的老年生活作好準備；加上政府亦會提供一定的退休福利，令「養兒防老」變得沒有必要。很多家長的心態現已變成不再寄望子女將來能供養父母，只希望他們將來可以獨立生活，不要成為家長—世的負擔。

在這種情況下，生育對一個家庭來說，往往就只有付出，而不一定會有經濟上的回報。若是純從個人生活質素上去考慮，生育真是可免則免。現實是︰生育的原始目的是為了種族的延續，對個體的生存並不會帶來太多的好處。因此，如果任由個體自作選擇的話，生育只會愈來愈少。

我們的祖先對此早有預見，所以一早作了兩項安排，一是在基因上埋下密碼，令繁殖行為可以產生極其強烈的快感。這樣，我們的子孫就會受不住引誘旦旦而伐，以至生育的痛楚與養育的負擔都不足以阻嚇子孫進行繁殖。令我們的祖先意想不到的，是科技的發展已令避孕變得簡單、有效、廉價，且不太影響過程中的快感。因此，祖先在這方的預設已接近完全被破解，沒法再起作用。

我們的祖先作的第二項預設，是在社會道德及宗教意識上，把生育視作婦女社會責任或活該接受的天譴。中國的儒家，長期宣揚「不孝有三，無後為大」；而西方的基督教，則把生育的痛苦視作夏娃引誘亞當吃智慧之果的懲罰。此外，由於上帝已透過聖經明示，衪想看到衪的子民可以蔓延全世界，所以基督教(主要是天主教)視避孕行為有違上帝的旨意，並把同性戀視為不當行為(甚至是犯罪行為)；目的就是要防止後代拒絕生育。很可惜，由於個人主義的抬頭，選擇不生育與選擇墮胎，或進行不會產生繁殖效果的性行為，都已被視作個人的合理選擇，符合基本人權，並得到法律的保護，連教會也拿它沒辦法。

新一代的年輕人，在成長的過程中，接受到的都是個人主義的人權價值觀，與他們的上一代所受的教育與社會薰陶都很不一樣，他們已不把生育視作人生的使命。這種意識勢將對人類的整體命運導至重大危機。究竟應如何化解，留待另文再談。

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