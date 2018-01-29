【港股午評】半日波幅逾500點﹗不用怕 調整而已

港股今早相當波動，高開182點後升幅曾擴大至逾300點，力迫33500點，可是突然掉頭向下，一度跌逾百點，並且失守33000點。大市走勢如此波動，惹起了投資者的恐慌嗎？看看其他傳媒，又不見得有大篇幅報道，畢竟現時大市處於33000點，上下波幅500點，即上下波幅不足2%，加上近期大市波動正在放大，不時出現單日轉向，所以今早大市走勢，並無引發投資者太大恐慌。至於午後大市可以收復失地或最終要低收，按午市收市前跌幅大幅收窄來預測，收復失地機會似乎較高。當然投資者切不可以因為半日波幅不足2%便掉以輕心。

恆生指數中午收市報33142點，跌11點；國企指數中午收市報13792點，升68點，成交額為1123.7億元。

今早波動市中，表現較頑強者包括內銀股及資源股，特別是煤炭股，表現更為驚人，兗州煤業(600188-CN)(01171-HK)H股更曾升逾一成。與內銀股已連續多日處於強勢不同，煤炭股表現較為反覆，所以不見得投資者要大手追貨，若感興趣者仍是小注資源股，並且伺機獲利為佳。至於內銀股投資者可以繼續持有，但一定要有耐性，不宜作短線操作。

再有報道指出蘋果擬削減訂單，拖累一眾手機設備股紛紛向下，通達集團(00698-HK)更一度創下一年低位。智能手機熱潮是否已過，相信仍未為時候，但是增長放緩已成事實。廠商只有兩條路可行，一是力攻超高端市場，一是主力攻下低端市場。蘋果推出售價達萬元的iPhone X似乎反應平平，是否反映出超高端市場策略是錯誤？若超高端市場策略並以大批量銷售為目標，是否一個不可能實現的任務，相信是蘋果目前要面對的問題。在未能解決之問題前，手機設備股難再重覆早年的爆升走勢。

內房股及騰訊控股(00700-HK)今早紛紛向下，其中熱炒股之一的碧桂園(02007-HK)跌2.7%。內房股升幅過大，出現調整不見有太大問題，當然若投資者感到不安，將部份利潤鎖定亦非壞事。

2018年1月29日中午12時57分

文﹕張偉倫

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