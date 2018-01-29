【異動股】本間高爾夫(06858-HK)與伊藤忠有個約會 刺激股價顯著上升

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本間高爾夫(06858-HK)早段股價報9.02元，升0.7元，升8.413%。成交6100萬股，涉資5.13億元。 本間高爾夫有一個值得留意的公布，董事會獲公司控股股東Kouunn Holdings Limited知會，由公司控股股東、執行董事兼總裁兼董事長劉建國全資擁有的Kouunn，於上周五(26日)向伊藤忠出售3828.4萬股公司股份，佔公司已發行股本約6.29%，以及向CharoenPokphand Group Company Limited(CPG)的全資附屬公司Chia Tai Primrose Holdings Limited出售6090.5萬股公司股份，佔公司已發行股本約10%。每股出售價為8.41港元，較上周五收市價有溢價5%，劉建國是次出售股份可套現逾8.34億元。預期交易將於1月31日或前後完成。完成後，劉建國仍透過Kouunn持有公司逾3.2356億股，佔公司已發行股本約53.13%。CPG將提名最多兩名人選出任董事會非執行董事。董事會亦知悉，CPG透過一間附屬公司及一間聯屬公司持有約4.69%的伊藤忠已發行股份，而伊藤忠持有卜蜂國際(00043-HK)(CPG的一間聯屬公司的25%已發行普通股 同時，伊藤忠訂立戰略聯盟協議。根據戰略聯盟協議，公司與伊藤忠將合作開發公司在日本以及訂約方可能不時協定的其他市場的服裝業務。尤其是，伊藤忠將利用其在服裝行業的網絡及專長支援公司採用「高爾夫全品牌法」再次推出其服裝業務。公司與伊藤忠將繼續細化及落實戰略聯盟的戰略目標。預期2019年春夏季將會是公司與伊藤忠合作的首個季節。