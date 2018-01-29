互動行銷賣年貨有成 網家、富邦媒業績好過年

距離農曆新年已不到一個月的時間，年貨買氣持續增溫，隨著辦年貨不再只侷限於傳統實體通路，網購業者投入更多行銷資源搶食市場，網家 (8044-TW) 今年強打名人直播賣年菜，成功拉高客單價、相關銷售翻倍；富邦媒 (8454-TW) 則是走到線下，首創 O2O 實體年貨大街，積極與消費者增加互動，力拚全檔期業績較去年同期至少成長 3 成。

網家旗下 PChome 線上購物觀察到消費者採買年貨越來越提前進行，今年將年貨檔期提前至 1 月初開跑，整體食品備貨量更較平日增加 50%，促成近一周「食品禮盒」的銷量已激增近 80%。

而「年菜及生鮮食材」的買氣則受惠於首度跨界合作的「阿榮嚴選年貨盛宴」，透過名人感性訴求與直播的即時互動，整體銷量呈翻倍成長，統計 4 小時的直播區間，客單價多落在 3000-6000 元上下，更有觀眾一晚就一口氣消費了上萬元，顯見逢年過節民眾掏荷包採買年貨毫不手軟。

網家說明，國產禮盒與進口禮盒的銷量佔比約為 4 比 6，熱銷商品的價格帶多落在 1500 元至 3000 元之間，值得一提的是，3000 元以上的「高單價頂級禮盒」如頂級鮑魚罐頭、高麗蔘精、熬雞精和燕窩飲等熱銷，推升整體銷量出現 3 倍的成長，顯示春節禮盒的採購需求正式進入高峰期。

富邦媒選在上周末於華山文創園區舉辦 O2O 實體年貨大街，結合線上購物便捷性和線下購物臨場感，再加上線上即時直播、導購服務，創造出台灣電商首見全方位年貨購物模式。

富邦媒說明，展示超過 200 項年貨商品供民眾免費試吃試飲，並規劃大型扭蛋機、瘋狂撒紅包等各式娛樂遊戲，活動現場更串聯「網路直播」與網友同步進行互動和導購，樂觀預估今年整體年貨銷售可望較去年成長至少 30%。

另外，根據 Yahoo 奇摩電商平台觀察發現，民眾年前採購年貨的重點放在輕便、健康和 CP 值高三大方向，根據 Yahoo 奇摩超級商城和 Yahoo 奇摩購物中心的年貨銷售狀況發現，熟食年菜最熱銷，年增幅約 30%，特別是小家庭 4-6 人份的組合年菜賣得最好。

此外，年前家電類業績也較之前成長 20%，又以除濕機、電視和吸塵器最受歡迎。