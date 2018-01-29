人民幣中間價29日報6.3267 升值169點 連續七日調升

新浪外匯訊 1 月 29 日，人民幣兌美元中間價報 6.3267，較上一交易日中間價升值 169 個基點。連續七日調升。中間價升值至 2015 年 11 月 2 日以來最高。

開年以來人民幣出現了快速升值走勢。過去的一個星期，在岸人民幣兌美元累計升至超過 700 個基點，升幅接近 1.3%，創下去年 9 月初以來的最大漲幅。

綜合一些機構分析來看，近期人民幣走強的核心邏輯可能有三點：一是美元偏弱，雖然美國經濟仍維持較強勁的增長，但市場更加在意增量信息，對於市場而言，歐洲經濟復甦加快、貨幣政策可能邊際收緊是之前未能充分反映的增量信息，歐元等主要非美貨幣走強將令美元指數承壓。二是人民幣市場利率中樞明顯上升，且在貨幣政策實際維持中性偏緊、金融監管不斷加強導致金融體系資金供給收縮的情況下，市場利率上行具有趨勢性，內外利差仍維持在較高水平。三是市場利率上行，提升融資成本，而中國經濟企穩向好，融資需求仍較旺盛，信貸資源緊張使得持匯企業可能加快結匯，或者尋求境外融資再兌換人民幣，這帶來了實實在在的資金流入，推動人民幣走強。

分析人士認為，短期來看，美元弱勢不止，人民幣被動升值難停，還需注意情緒因素放大人民幣匯率階段性、邊際性波動，近期人民幣對美元恐易升難貶。但從更長時間來看，匯率走勢終將回歸基本面，在經濟基本面尚且平穩的情況下，人民幣持續較快升值也在考驗政策定力。

蘇寧金融研究院宏觀經濟中心主任黃志龍表示，當前，人民幣對美元升值幅度仍然相對有限，而且人民幣匯率指數保持相對穩定，這對出口的負面作用並不大，同時人民幣對美元穩中趨升有利於穩定資本流動的預期，抑制資本外流的意願。當然，也需要密切關注人民幣升值過快對經濟和出口的負面影響。

新聞來源：新浪財經