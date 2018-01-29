本間高爾夫(06858-HK)控股股東向伊藤忠與正大售共16.29% 訂戰略聯盟協議

本間高爾夫(06858-HK)公布，董事會獲公司控股股東Kouunn Holdings Limited知會，由公司控股股東、執行董事兼總裁兼董事長劉建國全資擁有的Kouunn，於上周五(26日)向伊藤忠出售3828.4萬股公司股份，佔公司已發行股本約6.29%，以及向CharoenPokphand Group Company Limited(CPG)的全資附屬公司Chia Tai Primrose Holdings Limited出售6090.5萬股公司股份，佔公司已發行股本約10%。

每股出售價為8.41港元，較上周五收市價有溢價5%，劉建國是次出售股份可套現逾8.34億元。預期交易將於1月31日或前後完成。完成後，劉建國仍透過Kouunn持有公司逾3.2356億股，佔公司已發行股本約53.13%。CPG將提名最多兩名人選出任董事會非執行董事。

董事會亦知悉，CPG透過一間附屬公司及一間聯屬公司持有約4.69%的伊藤忠已發行股份，而伊藤忠持有卜蜂國際(00043-HK)(CPG的一間聯屬公司的25%已發行普通股

同時，伊藤忠訂立戰略聯盟協議。根據戰略聯盟協議，公司與伊藤忠將合作開發公司在日本以及訂約方可能不時協定的其他市場的服裝業務。尤其是，伊藤忠將利用其在服裝行業的網絡及專長支援公司採用「高爾夫全品牌法」再次推出其服裝業務。公司與伊藤忠將繼續細化及落實戰略聯盟的戰略目標。預期2019年春夏季將會是公司與伊藤忠合作的首個季節。

公司透過供應HONMA品牌的服裝為客戶提供完整的高爾夫風格體驗，並計劃利用其品牌實力繼續擴張其業務。公司相信，發展其服裝業務存在巨大空間，公司服裝業務連同包袋及其他配件佔公司及其附屬公司截至2017年9月30日止六個月總收益約13.4%，而許多同行業公司佔總收益約60%。

公司相信，與伊藤忠建立戰略聯盟可讓公司受惠於伊藤忠在服裝業務方面的經驗，以及在優化公司服裝業務產生未來增長方面極為寶貴。董事會認為戰略聯盟協議的條款屬公平合理且訂立戰略聯盟協議符合股東的整體利益。

伊藤忠是在日本註冊成立的領先綜合商社(sogo shosha)，在63個國家擁有約120個據點。伊藤忠從事有關紡織、機械、金屬、礦產、能源、化工品、食品、一般產品、不動產、資訊及通訊技術以及金融等各範疇產品的國內貿易、進出口貿易以及海外貿易，以及日本及海外的商業投資。伊藤忠在東京證券交易所上市。

Charoen Pokphand Group的公司為總部位於泰國的跨國企業集團，其核心業務為農產品加工業及食品、零售及分銷及電信，亦從事農業及畜牧業產品、食品、信息及通訊技術、物流、財務、製藥及其他業務領域。Charoen Pokphand Group創辦於1921年，目前業務範圍遍佈所有東盟成員國、中國、歐洲及美國。

Charoen Pokphand Group中文名字為正大集團，正大集團在中國大陸以外稱作卜蜂集團。

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