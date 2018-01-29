川普像變了一個人：不僅是TPP，他在巴黎協定、移民問題上態度都在軟化

向來反感多邊協議和全球化的川普，卻在達沃斯對美國重返巴黎協定、TPP 釋放積極信號。在即將發布的川普首份國情咨文中，也有分析認為，川普或將在移民等諸多問題上全面「軟化」態度。

入主白宮一年後，川普在很多問題上的態度發生了明顯的轉變。

在出席瑞士達沃斯世界經濟論壇期間，川普對巴黎協定和 TPP 鬆口，並稱「美國優先」並不等於「只有美國」。

對此，外界認為，川普有可能是真的做出了轉變，但也可能只是完成其白宮經濟團隊交給他的任務，未來川普政策怎麼走，依然有較強的不確定性。

「只要巴黎協定對美國有利，我們就會重新加入」

在周日播出的英國獨立電視台（itv）對川普的專訪中，川普稱，他自己是「清潔空氣和清潔水源的忠實擁護者」，但目前的巴黎協定條款對美國不利且不公平，美國如繼續留在協定內將會是場「災難」。

不過，川普也稱：

首先，對美國來說，這個協議不怎麼樣。如果他們能達成一個對美國有利的協定，我們將有可能回到協定中來。但是，現在的協定對美國既不利也不公平。我希望有清潔的空氣，我希望所有東西都是乾乾凈凈的。現在，如果有人提起要重回巴黎協定，那麼對美國來說，必須是一個完全不同的協定，而非現在這個糟糕的。

就和以前一樣，別人從美國身上占便宜，現在的協定太糟糕。我會重新加入嗎？我當然樂於重新加入。你知道的，我挺喜歡馬克宏 (法國總統)，我可以重新加入，但前提是必須對美國有利。

2015 年，在全球 197 個國家和地區經過艱難談判後，一項旨在緩解全球變暖的協定在法國巴黎達成，締約各國承諾在 2030 年前減少碳排放量。但是，去年 7 月，川普以該協定損害美國經濟為由，單方面退出，引發國際社會譴責。

本月初，川普曾鬆口，稱，若協定對美國有利，美國則有可能回到協定。外界分析認為，川普並非真的打算完全退出巴黎協定，而是藉此希望為美國爭取到更易達成的減排目標。

川普考慮重返 TPP

上周四，川普還稱，如果美國能夠得到一個「總體上更好的」協定，那麼他將考慮重返 TPP：

如果我們的協定更好，我將加入 TPP。之前的 TPP 協定太糟糕了，整個都很糟。如果我們能搞一個總體上不錯的，我對加入 TPP 持開放態度。

去年，川普上任後做的第一件事就是簽署行政命令，退出 TPP。去年 11 月出訪亞太期間，川普依然不打算重返 TPP。

在移民問題上鬆口？

川普去年一年最大的「政績」，莫過於在移民問題上的強硬手腕。

但是，據《華爾街日報》援引消息人士的話稱，即將於本周二發布的川普首份國情咨文中，川普料將在談及移民問題時，首先講到美國是個「移民國家」，之後才會談到美國在控制邊境安全方面的必要性。此外，該消息人士還稱，在國情咨文中，川普將不會就移民問題有太過激烈的言辭。

不僅在移民問題上，《華爾街日報》稱，儘管川普將會堅持他的議題，但是川普的首份國情咨文在態度上將全面「軟化」，並強調兩黨合作。

川普變「正常」了？

和人們預計的川普會在達沃斯「踢館」不同，川普在瑞士的表現似乎回到了其他美國總統的軌道。

川普在達沃斯的演講稿由其經濟顧問科恩起草。美國政治評論網站 Politico 表示，演講前，川普的經濟團隊曾再三囑咐演講需要冷靜、平和的進行。

最終川普也比較好的「交差」了，基本達到了他經濟團隊的期待，用平靜、連貫的話語來安撫對美國持懷疑態度的全球領袖。

不過，Politico 則認為，這樣的川普或許只是「曇花一現」：

可惜好景不長，在準備好的發言結束後，川普又開始用大家熟悉的誇張且不連貫的措辭回答問題，恰好正中對美國持悲觀態度的在場聽眾的下懷。

『新聞來源／華爾街見聞』