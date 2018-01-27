內銀ADR升不停 港交所(00388-HK)勢靚騰訊(00700-HK)俏

企業季度業績成為美股升市助力，美國三大股市指數2018年第8次齊創收市紀錄新高。美股再創新高，港股ADR指數大升，按比例計算，收報33402點，升247點或0.74%。
昨日，內銀股發威助周五港股破33000點創新高，全日收報33154點。內銀在ADR繼續做好，建設銀行(00939-HK)ADR收報9.11元，較港收市升0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收報7.38元，較港收市升0.04元。
其他金融股，匯豐控股(00005-HK)報86.68元，較港收市升0.98元；中人壽(026280HK)ADR收報26.7元，較港收市升0.15元。
騰訊控股(00700-HK)報476.07元，較港收市升4.87元；香港交易所(00388-HK)報299.56元，較港收市升2.16元。
油股繼續升，中海油(00883-HK)ADR收報12.8元，較港收市升0.06元；中石油(00857-HK)ADR收報6.42元，較港收市升0.04元；中石化(00386-HK)收報7.01元，較港收市升0.06元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報82.96元，較港收市升0.56元；聯通(00762-HK)ADR收報11.73元，較港收市升0.07元；中電信(00728)ADR收報3.92元，較港收市升0.02元。
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