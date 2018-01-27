美股盤後─企業季報強勁 道瓊大幅收高224點 本週上漲逾2%

由於企業公布財報優於預期，經濟亦持續成長，美國股市週五大幅收高。道瓊大漲逾 220 點，再度創新高點。三大主要指數本週上漲逾 2%。



道瓊工業平均指數收高 223.92 點或 0.85% 至 26616.71。

Nasdaq 指數收高 94.61 點或 0.85% 至 7505.77。

S&P 500 指數收高 33.62 點或 1.18% 至 2872.87。

費城半導體指數收高 43.65 點或 3.26% 至 1381.27。

整體而言，目前為止，本財報季表現強勁。週五上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，80% 獲利優於預期，82% 營收優於預期。

分析師說，已公布財報的 133 家企業，其優於預期比例與成長率為過去五年各季最高。更重要的是，2018 年第一季獲利預估亦上升，為過去七年來，首度出現整體 S&P 500 企業每股獲利預估上升。

華爾街亦反應週五美國公布的經濟數據。美國第四季 GDP 成長 2.6%，分析師預估為成長 3%。

分析師說，GDP 數據令人失望，因為 3% 的成長率已成了新常態。然而 2017 年經濟表現仍佳，此外由於稅改，企業預期獲利將能成長。

美國公布 12 月耐久財訂單上升 2.9%，預估為上升 0.8%。

美元下跌 0.4%，擴大本週的跌幅。本週以來，美元下跌了 1.5%。財政部長梅努欽的談話，使得美元受到壓力。

週三，在達沃斯世界經濟論壇上，梅努欽說，他歡迎美元轉弱，這將有利美國貿易。他的談話使得美元下跌至三年低點。