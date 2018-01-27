逾十年首次！中國ADR指數創下歷史新高

鉅亨網新聞中心 2018年1月27號14點7分

摘要：隨著近期人民幣的匯率走強，紐約銀行梅隆中國 ADR 指數創下歷史新高。該指數今日達到 696.45，超過 2007 年 10 月 31 日創下的前高點。今日，中概股表現亮眼，阿里巴巴、京東、微博、新浪均創下歷史新高。

隨著人民幣的匯率走強，紐約銀行梅隆中國 ADR 指數創下歷史新高。該指數今日達到 696.45，超過 2007 年 10 月 31 日創下的前高點。

本周，人民幣表現亮眼。

在美元繼續下行的背景下，人民幣「被動升值」漲勢不減，在岸、離岸人民幣兌美元匯率本周均創下 27 個月新高。

繼昨天大漲 500 點之後，今天在岸人民幣連破四大關口。

今早在岸人民幣兌美元再破 6.36 關口之後，緊接着就突破了 6.35、6.34、6.33 關口。下午在岸人民幣繼續上漲，一鼓作氣突破了 6.32 關口。兩天已經上漲 900 點左右。離岸人民幣也處於持續上漲的趨勢中。

美元指數今日失守 89 關口，美國財長姆努欽支持美元貶值的表態和市場對美國對華貿易政策前景的擔憂成為近期美元承壓的主要來源。

本周，姆努欽公開「歡迎」美元貶值之後，美國商務部長羅斯的講話也未能挽救美元，反而他在中國問題上的表態還促使美元指數進一步下跌。中國商務部新聞發布會時對美國貿易政策的抨擊成了美元指數再度下挫的觸發理由。

而中概股也集體上漲。阿里巴巴、京東、微博、新浪均創下歷史新高。

周五，阿里巴巴股價上漲 3.47%，至 205.22 美元，創歷史最高股價。分析師認為下周四該公司公布財報之後，股價還會繼續上漲。阿里巴巴目前正在與美國食品巨頭 Kroger 商量結盟一事。《紐約郵報》將這兩家公司的潛在結盟比作亞馬遜與有機食品巨頭 Whole Foods 的聯姻，會帶來巨大的衝擊力。

京東收漲 6.59%，刷新收盤紀錄高位至 50.50 美元，市值 674.7 億美元，微博收漲 4.31%，刷新收盤紀錄高位至 109.00 美元。新浪收漲 3.14%，創收盤紀錄新高，百度收漲 2.4%，網易收漲 1.92%。

『新聞來源／華爾街見聞』