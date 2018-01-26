韓媒：朝鮮半島「有核無和」

在距離「平昌奧運會」開幕，只剩兩個星期之際，北韓參加冬奧代表團已成定局，而且北韓女子冰上曲棍球成員，邁出了與南韓組建單一隊的第一步，但真正的問題在於，最近朝鮮半島局勢，正朝著與南韓政府的設想相悖的方向發展。

據南韓中央日報今天一篇分析報導，南韓政府的目標，是以北韓參加平昌冬奧會為契機，擴大兩韓對話並最終實現無核化。但北韓卻透露出借平昌奧運會的舞臺，宣傳北韓完成核武裝的野心，以至於有人將本屆冬奧會稱為「平壤冬奧會」。

特別是，北韓日昨舉行政府、政黨和團體聯席會議，談到「民族之核」，並表示「我們要粉碎一切，有意將正義的核寶劍，誣蔑為改善兩韓關係障礙的行為」。有分析認為，北韓此言意在強調，北韓絕不會將自衛用途的核武器，作為談判對象。換言之，平壤意圖讓全世界看到，即使在北韓擁有核武器的情況下，兩韓也能夠在平昌攜手舉行和平的冬奧會，散佈「北韓核武和平論」或「有核武的和平論」。

南韓政府呼籲要像守護「風中之燭」一樣，小心翼翼保護對話局面不出現意外，而這也是引發批評政府「低姿態」的背景。另北韓計劃在冬奧會開幕前一天的 2 月 8 日，在平壤舉行大規模閱兵儀式，展示核武強國的威儀。針對此，美國副總統彭斯表示，北韓領導人金正恩想要操縱平昌奧運會，藉以傳遞自己的資訊，令人深感憂慮。美國還正將這種憂慮付諸行動。