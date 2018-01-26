東森購物台促客層年輕化 結盟伊林推三大成長計畫

電視購物在台發展 19 年，為持續刺激成長動能並使客層年輕化，東森 (2614-TW) 轉投資東森購物今 (26) 日宣布，與國內知名模特兒公司伊林娛樂合作啟動「超模購物戰」計畫，2018 年將全面由伊林提供購物專家形象造型，展演也將大量啟用伊林模特兒，並將與伊林共同前進校園選出潛力新星加以培訓。

東森購物總經理陳安祥表示，電視購物市場年規模達 200 億元，但主要觀看族群為 45 歲以上女性居多，加上網購快速崛起，因此不斷思索如何調整節目呈現模式，預計與伊林合作後，將讓台內頻道更加精彩，並引進更年輕的新客群。

除了與伊林的合作定為「超模購物戰」計畫，陳安祥指出，電視購物必須發展特色商品做出差異化，例如與韓國現代購物合作引進的熱賣鍋具、自日本直輸的飛驒和牛，均成功提升節目收視率與品牌好感。

日前東森集團總裁王令麟出席公開活動時曾表示，台灣電商市場競爭激烈，消費者購買的通路越來越多，未來必須更加強會員服務，尤其要增加影音內容，更貼近消費者、推薦更好的商品才能生存。

此次的「超模購物戰」計畫包括 2018 年將全面委由伊林造型顧問為購物專家打造全新形象造型，力求讓節目視覺效果年輕、活潑與專業；在展演陣容上，也將大量啟用伊林模特兒。

東森購物更將持續積極培養購物專家，預計在第 2 季也將與伊林攜手前進校園，海選出潛力新星並加以培訓，陳安祥說，入選者不只將有機會成為購物專家，更有成為 ETtoday 新聞雲節目主持人和新聞主播。