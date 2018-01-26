騰訊(00700-HK)入股《終結者》製片方Skydance Media

中國網路巨頭騰訊控股(00700-HK)入股好萊塢公司Skydance Media，後者是電影《終結者》的製片方。知情人士透露，騰訊已經簽署協議，獲得Skydance略低於10%的股份。

一位知情人士透露，騰訊已經簽署協議，獲得Skydance略低於10%的股份，協議條款對這家製片公司的估值約15億美元。這名知情人士未透露這筆投資的具體數額。

兩家公司發佈聲明稱，根據雙方達成的協議，騰訊和Skydance將聯手投資電影、電視劇和影片遊戲項目，並且在各自國家向對方提供專業幫助。

成立八年之久的Skydance最初主要投資其好萊塢合作夥伴——維亞康姆(Viacom Inc., VIA)旗下派拉蒙影業(Paramount Pictures Co.)製作的影片，但最近開始發展自己的電影製作業務，同時開始涉足電視和虛擬現實(VR)領域。

Skydance所有人包括其首席執行長、矽谷大佬Larry Ellison之子David Ellison及其家族。該公司仍與派拉蒙影業合作投資電影作品，包括即將上映的《碟中諜6：全面瓦解》(Mission: Impossible -- Fallout)，以及Skydance擔任主要製片方的《終結者》新續集和威爾‧史密斯(Will Smith)主演的《雙子煞星》(Gemini Man)。

除了電視劇和交互式項目合作外，騰訊可能會幫助Skydance在中國市場進行電影分銷和市場宣傳，同時Skydance將為騰訊在西方市場擴張娛樂業務的雄心提供支持。

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