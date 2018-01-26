新聞

接受比特幣買專輯 饒舌歌手50 cent輕鬆成了百萬富翁

50cent賣專輯接受比特幣支付，如今獲利豐厚。(截圖自50cent twitter)
50cent賣專輯接受比特幣支付，如今獲利豐厚。(截圖自50cent twitter)

滙通網 25 日報導，美國知名饒舌歌手 50 Cent ，他幾年前賣專輯接受了比特幣支付，如今發現這些比特幣已價值數百萬美元2014 年，50 Cent 的專輯接受了以比特幣作為支付手段的一種方式，最終他拿到了一些比特幣，每一枚比特幣的價格當時在 662 美元左右。這事他本人很快就給遺忘了。FX678 援引外媒的報導，四年後，這個世界上最受歡迎的加密貨幣的價值達到了 11000 美元，這使得 50 Cent 持有的比特幣價值達到了 770 萬美元

Harvey Levin 的八卦和名人新聞機構 (TMZ) 報導稱，50 Cent 因為成為了一名早期的比特幣信徒而獲得了回報。報導指出，50 Cent 在 twitter 上評論道，「我一直留著這些比特幣，但我之前一直沒想起來做過這件事，哈哈」。據悉，50 Cent 在 2014 年推出其個人第五張專輯 Animal Ambition 時接受了別人把比特幣作為支付手段的方法。

報導提及，Animal Ambition 最終只賣出了 124,000 份，其在 Billboard 排行榜的最好成績為第四。雖然這張專輯的銷售成績並不如意，但其結果可能是 50 Cent 最賺錢的一張專輯。也許是為了解決銷售低迷的問題，50 Cent 在銷售這張專輯時，除了接受傳統的支付方式之外，他還把比特幣支付的方式添加了進去。

在當時，比特幣的交易價格略高於 650 美元，而 Animal Ambition 這張專輯共售出去近 700 比特幣 , 總計大約 40 萬美元。 報導稱，50 Cent 忘了自己擁有這些比特幣的事，如果屬實，他目前持有的比特幣價值超過了 700 萬美元

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞