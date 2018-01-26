接受比特幣買專輯 饒舌歌手50 cent輕鬆成了百萬富翁

滙通網 25 日報導，美國知名饒舌歌手 50 Cent ，他幾年前賣專輯接受了比特幣支付，如今發現這些比特幣已價值數百萬美元。2014 年，50 Cent 的專輯接受了以比特幣作為支付手段的一種方式，最終他拿到了一些比特幣，每一枚比特幣的價格當時在 662 美元左右。這事他本人很快就給遺忘了。FX678 援引外媒的報導，四年後，這個世界上最受歡迎的加密貨幣的價值達到了 11000 美元，這使得 50 Cent 持有的比特幣價值達到了 770 萬美元。

Harvey Levin 的八卦和名人新聞機構 (TMZ) 報導稱，50 Cent 因為成為了一名早期的比特幣信徒而獲得了回報。報導指出，50 Cent 在 twitter 上評論道，「我一直留著這些比特幣，但我之前一直沒想起來做過這件事，哈哈」。據悉，50 Cent 在 2014 年推出其個人第五張專輯 Animal Ambition 時接受了別人把比特幣作為支付手段的方法。

報導提及，Animal Ambition 最終只賣出了 124,000 份，其在 Billboard 排行榜的最好成績為第四。雖然這張專輯的銷售成績並不如意，但其結果可能是 50 Cent 最賺錢的一張專輯。也許是為了解決銷售低迷的問題，50 Cent 在銷售這張專輯時，除了接受傳統的支付方式之外，他還把比特幣支付的方式添加了進去。

在當時，比特幣的交易價格略高於 650 美元，而 Animal Ambition 這張專輯共售出去近 700 比特幣 , 總計大約 40 萬美元。 報導稱，50 Cent 忘了自己擁有這些比特幣的事，如果屬實，他目前持有的比特幣價值超過了 700 萬美元。