賞櫻去 陽明山平菁街櫻花開約五成

臺北陽明山平菁街櫻花搶先盛開，平菁街的寒櫻、山櫻花，在每年 1 月下旬相繼盛開，目前櫻花盛開約 5 成，是北臺灣賞櫻的前哨站，臺北市大地工程處也在平菁街及菁山路 2 處，分別設置的鐵馬驛站，成為單車族騎乘賞櫻的首選。(林麗玉報導)

臺北市大地工程處表示，陽明山平菁街櫻花 因地處迎風面及受氣候影響，是北臺灣賞櫻的前哨站，1 月下旬櫻花陸續盛開，目前櫻花盛開約 5 成，為了讓單車族可以輕鬆賞櫻，臺北市大地處規劃「溪山鐵馬驛站」，為臺北市第一個專為山區單車族設置的休憩站，位在至善路三段 71 巷通往平等里方向最陡峭路段，驛站附近的櫻花林，恰好提供單車族休憩賞櫻，往菁山路冷水坑方向還會經過「菁山鐵馬驛站」，路段沿線景觀多變，可以依季節欣賞櫻花、楓葉等景觀，更可轉往菁山路 131 巷欣賞被櫻花渲染成一片粉嫩的衛星雷達站的獨特景觀。

坡地整治科長陳建帆說，鐵馬驛站不僅為單車族量身設置，也結合周邊景致及當地特色，提供民眾親山休憩空間，讓鐵馬驛站成為綠色運輸的一環，溪山及菁山鐵馬驛站分別位於士林溪山及菁山社區，周邊景點眾多，包含內雙溪自然中心、溪山百年古圳、菁礐古圳及風櫃嘴步道等知名景點，還可遠眺大臺北地區。

(照片由臺北市工務局大地處提供)