台股盤前─外資期現貨作多對決結帳的內資 上沖下洗震盪恐加劇

台股加權指數昨 (25) 日上沖下洗震盪 136 點，多空激戰後 5 日線得而復失，不過，雖一度翻黑，終場再度拉回平盤之上小漲 13.79 點，以 11165.95 點作收，成交值 1606.5 億元，今 (26) 日開盤前，觀察到美股持續上漲有助多頭信心持續，分析師指出，即便處於高檔，外資在現貨已連 9 日買超台股近 550 億元，且昨日在台指期貨淨多單加碼 5000 多口，偏多看法不變。

三大法人昨合計買超現貨達 44.05 億元，其中外資買超 67.52 億元、投信賣超 0.91 億元、自營商賣超 22.56 億元，顯然內資在高檔有意先行獲利了結。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2573 口至 11789 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5273 口至 46835 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3020 口至 7309 口。

美股方面，道瓊工業平均指數收高 140.67 點或 0.54% 至 26392.79，創新收盤高點；Nasdaq 指數收低 3.89 點或 0.05% 至 7411.16；S&P500 指數收高 1.71 點或 0.06% 至 2839.25；費城半導體指數收低 23.06 點或 1.69% 至 1337.62。

台積電董事長張忠謀昨日出席行政院科技會報指出，台灣趕上了 PC 時代，卻錯過了後來網際網路和雲端興起的商機，如今不要再錯過 AI 和 IoT 時代，對此，行政院長賴清德指出，未來推動科技產業發展時，應注意跨域結合，例如智慧機械與智慧醫療等，並加強相關基礎建設和人才培育。

全球手機晶片龍頭高通昨日宣布，與 OPPO、Vivo、小米和聯想等大陸四大手機品牌結盟發展 5G，四家手機廠未來 3 年還將向高通採購至少 20 億美元的射頻前端元件，高通藉由擴大與陸手機品牌廠合作，搶攻聯發科的大本營。

遊戲通路龍頭智冠與威盛集團旗下電子零組件通路商全達昨日晚間同步宣布股票今日均暫停交易，外界推測，兩家公司應是為了金流業務合作或彼此股權交易而停牌。

行政院政委鄧振中昨日審議通過，當沖降稅延長 3 年至 110 年 4 月 27 日，並擴大納入自營商為適用對象，最快下周四提報院會拍板，並力促列下會期立法院最優先法案。

電信三雄線上法說會下周開跑，儘管電信三雄去年獲利表現都超越財測，但整體營收獲利表現衰退，市場預期在法說會上，傳統業務面臨 OTT 產業挑戰、低價 4G 吃到飽戰況、創新業務貢獻和今年財測預估是關注焦點。

整體來看，從技術面觀察，大盤昨日多空交戰劇烈，從跌 15 點彈到漲 118 點，幾乎續創 28 年新高，再從漲 118 點急殺到盤下，指數上沖下洗震盪 136 點，顯示市場多空看法分歧，盤面雖仍由多方掌控，但短線波動恐加劇。