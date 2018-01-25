學習巴菲特的最佳夥伴蒙格：如何成為「通才」

摘要：巴菲特的搭檔查理 · 蒙格相當低調，但他在投資界所取得的成就，也很自然的讓他成為聚光燈追逐的對象。他最為外界稱道的是涉獵之廣、之深，以至於被視為世間少有的「通才」。他到底是如何做到的？

世人都知道「股神」巴菲特，至於他的搭檔是誰，知之者卻要少很多。

查理 · 蒙格（Charles Thomas Munger）——巴菲特長達 40 年的商業合作夥伴、伯克希爾 · 哈撒韋公司副董事長，並不常在公開場合發表觀點，即便是在伯克希爾年度股東大會，在巴菲特講完之後，他通常也僅僅來一句「我沒有什麼要補充的」。

但這並不妨礙他在職業生涯中取得他人難以達到的高度，以及在西方投資界中成為別人仰望的燈塔。雖然保持低調，但只要他發表公開演講，就必然受到高度關注，他的觀點也成為無數人希望從中尋找啟迪的教材。也正因為如此，一本收錄了他將近 20 年主要公開演講的書籍——《窮查理寶典》在全球熱銷。

蒙格現年已 94 歲，他最為外界所稱道的是他所涉獵知識面之廣、之深，至於他到底是如何做到這一點，從而成為不少人眼中的「通才」，Quartz 作者 Michael Simmons 在近期一篇文章中對他過去 70 年職業生涯進行回顧後，作出了以下這些總結。

（上圖為蒙格和巴菲特。圖片來自視覺中國）

1 萬小時定律還不夠

所謂 1 萬小時定律，指的是一個人在特定領域專門花費 1 萬小時練習，就能在這個領域取得一定的成功。

雖然從時間上說，蒙格自身工作的時間已經足夠長，但是他取得成功的關鍵卻另有所在。他並沒有讓自己像一束激光那樣將全部精力集中於投資理論，而是在很多領域廣泛涉獵、深入研究，這包括微觀經濟學、心理學、法律、數學、生物以及工程學等等，並將從中得到的啟發用於投資。

比爾 · 蓋茨曾經這樣描述蒙格：

他真的是我見過的涉獵最廣泛的思想家。從商業原理、經濟原理、學生宿舍設計到雙體船設計，他都無所不知。我們時間最長的一次交流，是關於裸鼴鼠的交配習慣，以及人類能從其中學到什麼。

「通才」的特點

貝恩諮詢董事長 Orit Gadiesh 是「通才」（expert-generalist）這個詞最早的提出者，她的定義是：

這種人有能力、有好奇心在很多不同領域、不同技能、不同國家以及不同話題上成為專家。他 / 她可能自己沒有意識到，卻具有以下特徵：

1、能夠將不同的知識融會貫通，識別不同的形態，將不同領域的內容串聯起來。

2、能夠潛心專注，形成完美的思想結晶。

這和 1 萬小時定律實際上是有所衝突的，在規則明確的領域，包括體育、音樂以及遊戲等，這個定律非常適用。但在商業領域，規則一直在發生翻天覆地的變化，這就需要「通才」，只有他們才能迅速適應變革。研究發現，「通才」能夠做到這些：

他們能更犀利的認識世界，並對未來作出預測，這是因為他們不容易受到具體行業世俗偏見以及流行觀點的影響。

擁有更多突破性觀點，這是因為他們能將在某一個領域已經驗證過的洞見運用於另一個沒有驗證過的領域。

對於同他們持有不同觀點的人，他們也能夠與之建立更深的關係。

能夠建立更加開放的人際網路，這讓他們能夠不同群體的聯繫節點。

思維模型：蒙格成為「通才」的獨特方式

蒙格自己曾說：「形成習慣去掌握現實背後的模型，是我最喜歡做的事情。」

在對不同學科進行串聯這方面，蒙格開發了一套他自己所謂的「思維模型」，他就用這種模型去評估投資機會。事實上，他已經打造了超過 100 個這種模型，且經常使用。

那麼，這些模型到底是什麼？

要解釋這一點，最好的辦法就是舉一個他常用模型的例子——雙軌分析（Two-Track analysis）。這個模型融合了心理學、神經系統科學、經濟學以及人類行為學等不同學科，其中認為，在分析涉及人類決策的情況時，會涉及所有的商業領域，作分析的人就必須考慮「雙軌」：

基於利益最大化考慮，做決策的人如果採取理性行為，他會怎麼做。

在面臨大量非理性認知偏見的衝擊時，他可能會以何種方式屈服。研究人員發現了大量這種偏見，蒙格則將其中 25 種融入了他的雙軌分析模型。

另一個例子，則是經典的巴甫洛夫條件反射定律。巴甫洛夫發現，狗不僅僅會在吃食物時分泌唾液，在他進入實驗室令狗獲得有食物吃的預期時，同樣也會分泌。蒙格將這個定律也應用到了商業中去，並且在他自己的書中，他描述了可口可樂（伯克希爾 · 哈撒韋重倉持有）是如何用他們的 logo 作為這個條件，通過合適的頻率以及廣告，讓消費者產生條件反射。

本質上說，思維模型是對世界某些方面的簡化和縮影，是某一特定現實的縮略圖。他們是適用於我們生活各個方面的準則，能夠幫你作出更好的決策。

看重思維模型的並非蒙格一人，很多成功的企業家和思想家都在某種程度上使用思維模型，包括橋水基金的 Ray Dalio。

如何使用思維模型

以下是蒙格自己在不同場合提到的幾個規則：

規則 1：學習不同的模型

「第一個規則就是，你要有多個模型，這是因為如果你只使用一兩個，那麼就很難將現實全部放到你的模型中去。」

「這就像一句老話所說：『如果錘子是一個人唯一的工具，那麼所有的問題看起來都像釘子。』」

規則 2：研究不同的學科

「模型要來自於不同的學科——這是因為，關於世界的智慧，無法從一個小小的學術領域獲得。」

規則 3：專注於大學科中的大思想（80% 的結果來自 20% 的模型）

「你可能會說，『這太難了！』但值得慶幸的是，其實並沒有那麼難——這是因為，80% 或者 90% 的重要模型，對於你成為智者的貢獻度達到大約 90%。且在這之中，真正貢獻度極高的，僅是極少數。」

規則 4：使用清單，確保你將合適的模型納入

「要使用一個清單，以確保你將所有主要模型都納入了。」

「聰明人在什麼情況下會出錯呢？答案是，當他們在複雜系統中不將心理學上所有主要模型納入，以及在評估結果時不使用清單的時候。」

規則 5：列多個清單，對具體情況使用最適合的一個

「對於不同的公司，你就需要不同的清單以及不同的思維模型。我一直很難說出這樣的話『這是三條忠言……』，相反，你需要親自駕馭，並將其融入自己的腦海。」

成為不同領域的「通才」

Simmons 認為，不管你是否要按照蒙格的方法去行動，一個尤其值得銘記的地方在於，拓寬知識的廣度，同時在你自己的專業領域加大深度，這種做法是很有價值的。

上文提到的貝恩諮詢董事長 Orit Gadiesh 就極為推崇學習不同領域的知識，她曾稱：

成為「通才」的這個理念，讓我們能夠對一個又一個行業形成獨特的見解，從而幫助貝恩替客戶看到其他人忽略的東西。

我把我做的一切都帶到工作中來，包括過去所有的諮詢項目，所有讀過的書籍（每年超過 100 本）。

我不僅讀小說，還讀物理、數學、歷史、傳記以及藝術相關的書籍。我是以色列人，能在德國工作順利的一個原因就在於，我曾經讀了大量德國文化、德國哲學家以及德國曆史相關的書籍。我也能在法國工作，同樣因為我讀過很多法國相關文學作品。

越來越難

不過在當前這個快速發展的社會，需要承認的是，專業化分工令學科也越發細化，要成為「通才」也越來越難。

科學計量學 (Scientometrics) 是研究科學活動規律的一門學科，其中有兩大關鍵發現：學術研究的數量每 9 年就會翻一倍；不同學科的數量也在迅猛增長。

以表觀遺傳學為例（epigenetics），這就是專業領域不斷增多之後出現的一個重要學科，它研究的是環境因素對於我們基因傳遞所帶來的影響。

在 19 世紀，當生物學從醫學和自然歷史科學中分出來成為獨立學科時，一名生物學家掌握這個領域所有知識是有可能的。而到了今天，對於很多基因工程科學家來說，他們可能就對表觀遺傳學沒有太多認知。

『新聞來源／華爾街見聞』