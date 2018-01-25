【港股解碼】京東物流擬獨立上市 “東哥無人機”未來能飛多遠？

如火如荼的2018年世界經濟論壇正在童話般的冰雪王國達沃斯舉行。期間，一條涵蓋了IT、金融、時尚、消費領域40多位頂級公司大咖的“豪華頂配”午餐會的朋友圈被立刻刷屏，而發布這條號稱“2萬億美元朋友圈”的正是來自京東集團董事局主席兼CEO劉強東。而搶盡風頭的劉強東在午餐會後接受媒體采訪時透露的消息更是引發廣泛關注，他表示未來的京東物流將謀求獨立上市，不排除會在境外上市，當然也考慮在港上市，而未來承載京東物流的將會是打造一個龐大的無人機網絡，顛覆目前物流送貨模式的概念。

京東物流擬獨立上市 不排除在香港上市

早在1月15日，有消息人士稱京東已經啓動物流業務的新一輪融資，目標至少是20億美元，最終的目的就是讓獨立的京東物流上市。在達沃斯論壇上接受媒體采訪時，劉強東進一步確認了此前京東物流擬獨立上市的消息，他認爲既然外資企業可以在中國做物流，那麽京東物流也可以走出去，在境外上市，包括在香港上市，但是目前距離上市的時間還比較早，地點也不確定。

對于獨立出來的京東物流，劉強東還表示，未來承載物流業務的將會是無人機。

無人機承載京東物流配送 送貨成本大大降低

2017年4月，京東成立京東物流子集團，物流業務正式獨立，劉強東將京東物流的運營目標設定爲 5 年後年收入規模過千億。龐大的物流需要強大的承載力。于是，2015年，京東正式進軍無人機領域，向著亞馬遜的研發方向直追。京東先後在宿遷、西安打造無人機的試驗地，今年又向東北巨額投資布局無人機。

鑒于中國農村大都比較偏遠，農村用戶的貨物只能配送到鄉鎮，最後的幾公裏仍需用戶自提，時間與交通成本大增，而用無人機來進行貨物的配送將解決目前偏遠農村貨物末端不能抵達的痛點。

另外，京東無人機不僅要將偏遠的貨物“送進去”，同時，也要“送出來”。京東表示將在四川建造185個無人機的機場，把四川省每一個區域産出的優質産品運送到全國，而這個時間僅需24個小時。

目前，京東的無人機送貨可以載重10-15斤，飛行半徑10-15公裏，還處在試運營階段，而可攜帶1000公斤包裹的無人機已經開始進行測試。

此前，劉強東在接受外媒CNBC專訪時表示，無人機的使用將大大降低送貨成本，並且會改變物流行業現有的模式。未來的京東將在中國建立起一個龐大的無人機網絡，同時要打造上萬個無人機機場，讓所有的商品都能在24小時之內送到消費者的手中。

無人機混戰 “東哥無人機”未來能飛多遠？

無人機其實一直都是近幾年來物流業大熱的議題。物流業務的不斷增加，使得無人機這塊蛋糕隨之變大。包括京東在內的阿裏、蘇甯、順豐都在無人機研發上面不甘示弱，而京東和他們之間的“愛恨情仇”也是一言難盡。

如今，京東物流已經開始承接越來越多的非京東商城的訂單，稱之爲外部訂單。網易嚴選已經低調接入京東物流，丁磊曾經在烏鎮大會上公開贊美京東物流的快速，而在此前讓順豐“大包幹”之後，京東已經成爲網易嚴選的部分訂單的承接者。同時，阿裏旗下的菜鳥已經用無人機成功載貨飛越海峽，而蘇甯也沒有停止探索，其無人機也已在去年6月完成首飛配送任務。

但是，在大家熱火朝天地朝無人機這個大蛋糕垂涎逼近的時候，無人機送貨的實際問題也隨之而來。近兩年，京東在無人倉、無人車、無人機等技術上不斷探索，盡管無人機在宿遷和陝西都有試點，無人車也進行了試運營，但外界對于京東物流無人機的未來還是充滿擔憂。

目前中國民航局並沒有針對無人機推出相應的規章管理辦法，適航證也未開放，而無人機還涉及到多個相關部門，包括工信部、空管部門等，在政策門檻問題上是一個未知數。另外，巨大的無人機人才缺口也是一個要解決的問題。

京東、順豐、蘇甯阿裏旗下的菜鳥都在嘗試無人機，已經紛紛站上PK台開始厮殺，而京東是否能持續保命，滿血戰鬥到最後？“東哥無人機”未來又能飛多遠？我們且拭目以待。

■ 作者：熊玉嬌

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