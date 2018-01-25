【港股解碼】彩訊科技：能告訴我為什麼現在上市要“過五關斬六將”嗎？

最近兩天的投行朋友圈似乎是有點小爆炸，為何？因為IPO。繼23日晚上會公司“7否6”之後，24日的審核中，5家上市公司又僅有一家成功過會。有數據顯示，截至1月24日，發審委在2018年共審核的39家企業中，僅有14家過會，20家被否，3家取消審核，2家暫緩表決，過會率僅為36%。

“毫無人請味”的審核

如果有人發朋友圈說發審委“毫無人情味”，估計那些在券商投行的小夥伴都會想點個贊。由於目前監管趨嚴的現狀，IPO被否都快變成了“新年新常態”，這也迫使券商們不得不做出改變。據報導，有券商現在已經把接受IPO專案材料的門檻提高到了6000萬，按照這一標準來看，今年各大券商在IPO上的業務增量可能很難有新的提高。

而且現在的審核機制完全不在乎公司是否是“明星企業”。如23日IPO被否的康寧醫院，一家被稱作“精神病專科醫院第一股”的公司。即使這家企業備受關注，而且其董秘在審核前也是信心滿滿。然而發審委還是事無巨細地在關於經營業務合規性等方面上向康寧醫院提出問題，而這些也成為了康寧醫院最終被否的重要原因。這也讓其公司董秘在IPO失敗後買醉金融街一事成為投行圈子裏熱議的話題。

誠然，如今上市審核越來越嚴。在此之前，新時代首席經濟學家潘向東便表示，今年發審委的提問將更加細化，嚴格把控財務報表、資訊披露、公司業務等方面細節，也會加強對上會企業盈利能力的關注，企業過關的難度將加大。從目前發審委關注的問題來看，無非是關於財務真實性、企業內控水準、關聯交易、股權代持、毛利率異常等正常問題。作為一家准上市公司，難道不應該先把好自身的品質關嗎？至於發審委的審核只是在上市的大門前設了一道門檻，而優質企業總會有能力跨過去。相比IPO過會率，或許我們更應該關注那些在高標準嚴要求下成功過會的公司。

“過五關斬六將”的彩訊科技

此次彩訊科技成功過會可不算簡單，在其前一天，7家公司有6家被否，當天5家又有4家被否，彩訊科技是24日發審委通過的唯一一家公司。在這個靠實力過會的時代，彩訊科技過會難度不亞於“過五關斬六將”，面對發審委的頻頻問詢，沒點底子還是不行的。

來源：wind資訊（單位：萬元人民幣）

其實從公司近3年的經營情況來看，直到2016年，公司業績才有較大提高，2016年公司實現營業總收入達到4.62億元，較上年同期增長31.56%，而淨利潤方面，公司也開始止跌上揚，2016年同比增長32.68%。這說明公司在2016年後經營狀況開始好轉。

同行業毛利率對比數據表

在發審委較為關心的公司毛利率情況方面，列舉彩訊科技所屬的資訊科技諮詢與其他服務行業前十大上市公司毛利率數據對比來看，2016年彩訊科技產品綜合毛利率為49.11%，這一數據雖高於整體平均毛利率的29.4%，但相比同行業前十大公司而言，彩訊科技的毛利率水準僅排在第九，屬於較為正常的毛利率水準。

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而在現金流方面，公司在2015年及以後，經營現金流淨額便遠高於公司同期淨利潤，說明公司正處於一個較為健康的經營發展過程中，公司的獲現能力較強，為公司未來的發展奠定堅實的基礎，而這一點也是發審委在進行審核時較為關注的數據。而且2016年公司資產負債率僅為11.71%，基本不存在償債風險，財務狀況良好。

從以上幾大關鍵數據來看，即使彩訊科技可能會有其他或大或小的問題，但這幾項健康數據依然證明公司的成長性以及未來穩定經營是有一定保障的，也是符合上市標準的。所以從彩訊科技過會來看，其實並不一定是發審委審核有多嚴，而是那些尋求上市的公司品質到底有多高，如果品質差的公司也能肆無忌憚地在市場融資，那對於目前的市場來說無疑是一場災難，所以想一想，嚴格還是有嚴格的好處。

作者：聶一洲

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