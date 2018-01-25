〈新金寶集團尾牙〉許勝雄：今年台灣GDP可達3% 央行應適度控制匯率

新金寶集團今 (25) 日舉行尾牙，董事長許勝雄表示，對於 2018 年有期待，他個人預期，今年經濟成長率應該會達到 3%，因為政府與企業都有進行投資，不會像去年那樣外熱內冷。不過談到匯率，他強調，台灣通膨仍低，央行應該還是要適度控制匯率。

許勝雄表示，去年全球經濟穩定成長，成長率 3.6%，較 2016 年增加 0.4 個百分點，其中中國 GDP 為 6.8%，東協也有 6-7%，美國 2.1%，台灣也有 2.58%，理論上這樣的表現不差，但是台灣卻外熱內冷，主要是因為投資不足，以及觀光型態改變。

展望 2018 年，許勝雄表示，很多智庫單位都預期今年將有 3.7-3.8% 的成長，都比 2017 好，台灣有機會上看 3%，主要是外需帶動下，如果沒有地緣政治影響，國內投資也持續增加，尤其是政府投資，行政院院長賴清德也積極推動，應該可以不用擔心外熱內冷，希望可以把台灣的灶燒起來，只要政府有強烈企圖心跟執行能力，沒有理由不會不到隧道口，預期今年將是比較有感的經濟成長。

但是近期新台幣出現急升，許勝雄表示，台灣是海島型經濟，以出口為導向，對匯率很敏感，從年初到今天，新台幣升值幅度在亞洲國家為中上，韓國還比台灣高。

許勝雄說，川普的非貿易障礙架構，使得很多國家不敢操作匯率，使全世界幣別升值，這是很特殊的現象，不過美元貶太多，對美國也未必有利。

許勝雄直言，匯率是兩面刃，出口希望貶值，新台幣要重新貶回產業期待的位階應該很難，不過台灣通膨仍低，央行應該還是要適度控制匯率某個區間內穩定匯率。