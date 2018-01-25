滬指上攻受阻終結七連陽 黃金概念股活躍

今日滬深兩市大盤整體呈強勢震蕩、結構分化格局。受大金融板塊整體回調拖累，滬指開盤後震蕩下行，觸及5日均線，之後跌幅收窄、溫和回升。“中小創”板塊表現明顯強于主板，創業板指繼昨日大漲2.57%之後，今日繼續走強，盤中一度漲超2%，強勢沖擊市場牛熊分界線。但午後銀行、保險等金融股持續震蕩繼續走弱，滬指再次翻綠收跌0.31%，終結七連陽，創業板也持續下行收陰。

截至收盤，滬指報3548.31點，跌0.31%，成交額2880億。深成指報11552.56點，跌0.47%，成交額2934億。創業板報1810.83點，跌0.14%，成交額979億。

從盤面上看，黃金概念股領漲兩市，國防軍工、有色金屬、煤炭、鋼鐵等板塊表現活躍。其中，黃金概念股中的紫金礦業(601899-CN)漲逾8%、老鳳祥(600612-CN)漲逾6%，白銀有色(601212-CN)等股紛紛上揚。消息上，因美國財長努欽周三在達沃斯論壇上表態支持弱勢美元，令日内美元開啓了暴跌模式，黃金觸及一年半高位。

跌幅榜上，保險、券商、銀行、房地産板塊紛紛回調。保險板塊中，中國人壽(601628-CN)、西水股份(600291-CN)跌逾2%，其他個股普遍下挫。

滬深兩市的融資融券數據顯示，融資淨買入排名來看，前三名分别為浦發銀行(600000-CN)、中信證券(600030-CN)、農業銀行(601288-CN)，淨買入金額分别為4.37億元、3.57億元、3.15億元。而從整體前15的排名來看，不難發現，資金偏好金融股，資金紛紛流入銀行、券商等。

中泰證券認為，2018年經濟增速將有所回落，但可控性進一步提高。房地産、基建投資增速有所回落，制造業投資增速回升。A股總體盈利增速或回落，龍頭企業具更高盈利穩定性。結構性行情有望延續，二八風格不會逆轉。資金流入趨勢不變，資管新規下，估計約20萬億資金需尋找新出路。價值時代配置策略：低估值、高股息率+高成長，看好兩類高成長公司。

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