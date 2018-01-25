服務業非低薪 國賓正職人員年終最高8個月 服務生起薪上看40K

飯店業搶人才相當競爭，為全面提升餐旅業人力素質，國賓 (2704-TW) 旗下台北國賓大飯店今 (25) 日宣布，將以高於同業起薪標準招募人才，錄取的正職服務生起薪 3.5-4 萬元，更有機會納入「幹部培訓計畫」，而國賓董事長許育瑞為勉勵員工，今年正職不論層級年終獎金發出至少 3 個月，最高者甚至可領 8 個月以上。

國賓指出，「幹部培訓計畫」讓員工不用再像過去苦蹲基層換取升遷，台北國賓大飯店應聘優秀新鮮人，只要學習態度強、有責任感等，符合資格者起薪 3.5 萬元起跳，參與培訓計畫考核通過後還可挑戰最快 3 年升為主管職，月領 5 萬元以上。

事實上，台北市旅館業競爭激烈，國際觀光旅館數已有 27 家，一般觀光飯店數也有 18 家，且新建的飯店仍再增加中，要在競爭中勝出「人才素質」是關鍵，因此，國賓為勉勵員工今年發年終不手軟。

國賓今年年終獎金在台北的飯店業中相當突出，基層主管可領 3-3.5 個月間，經副理層級可領 3.5 到 4 個月左右，協理級以上高階主管可領 4.6-6 個月。

國賓強調，公司正職不論層級，作滿一年的正職基層的年終獎金有 3 個月行情，最高者甚至可領 8 個月以上，期望藉此吸引更多優秀的飯店人才加入國賓。

除了國賓率先公布年終獎金外，目前各大連鎖飯店均尚未有相關訊息。