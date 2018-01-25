〈台北國際電玩展〉威剛首參展 與Google Play合作

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 布局電競、工控、車用電子、AI 機器人效益，可望在今年下半年陸續發酵，台北國際電玩展今 (25) 日登場，威剛首度參展，與 Google Play 合作，讓玩家可體驗旗下電競品牌入耳式耳機。

台北國際電玩展今日登場，共有 28 個國家、近 400 家業者參展，攤位數達 2000 個，今年設攤率年增 17%、參展企業成長 43%，參展國家數年增 85%，參觀「商務區」預先登錄買主已超過 25 國，預估可吸引約 2500 名國內外買主參與；玩家區預估 4 天將有 30 萬人次，法人預估，今年電玩展商機上看百億元。

威剛指出，旗下電競品牌 XPG 為讓更多玩家認識並親身體驗入耳式電競耳機的音效，首度參展 2018 台北國際電玩展，在 Google Play 攤位上將提供多款手遊試玩。

威剛去年 12 月合併營收 25.52 億元，月減 13.3%，年增 12.65%，第 4 季合併營收 82.28 億元，季增 0.84%，為全年單季高點，累計去年全年合併營收 322.25 億元，年增 38.8%，創近 4 年來新高。

威剛看好 DRAM 市場仍將持續缺貨，價格仍維持漲勢，至於 NANDFlash 部分，第 4 季旺季價格高點過後，預期今年第 1 季整體供需將出現轉變，威剛自結前 11 個月稅前盈餘 24.17 億元，年增 78.4%，每股稅前盈餘 10.51 元，法人估威剛去年可望賺進 1 個股本，現金股利上看 8 元。