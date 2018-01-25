外資看好美律今年營運2位數成長 維持買進但下調目標價

歐系外資最新報告認為，隨著今年蘋果將推出 3 款 OLED iPhone 新機，將推升美律 (2439-TW)iPhone 訂單，預計將從去年占比 10%，增加至今年下半年 20%，看好美律今年營收、獲利仍有 2 位數成長幅度，維持買進評等，不過，目標價由 301 元下修至 233 元。

美律今 (25) 日股價仍然走跌，一度下探至 166 元，為去年 4 月底以來近 9 個月的低點。

歐系外資表示，美律定位高階耳機產品，將持續取得 iPhone 揚聲器／接收器及 Bose 耳機訂單，預估今、明年每股純益分別年增 12%、20%，維持買進評等，但目標價從 301 元下調至 233 元。

美律第 3 季營收 64.85 億元，稅後純益 6.15 億元，每股純益 3.25 元，累計前 9 月 163.68 億元，稅後純益 14.75 億元，每股純益 7.78 元；去年 12 月營收 33.9 億元，月減 3.71%，年增 69.65%，累計全年營收 266.75 億元，年增 57.67%。

日系外資先前擔憂美律高階耳機市占遭瓜分，將美律評等調降至中立，目標價也由 249 元下修至 205 元，造成美律股價下跌；美律從去年 8 月以來股價修正逾 30%，今年 1 月股價持續走跌，在外資相繼調降目標價之下，今日股價開低走低，一度下探至 166 元，盤中跌幅 3.17%。