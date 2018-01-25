【異動股】文化傳媒板塊再次走強 橫店影視(603103-CN)等4股漲停

今日早盤，文化傳媒板塊再次集體走強，板塊指數漲超2%。截止發稿，橫店影視(603103-CN)漲停報33.88元，中文在線(300364-CN)漲停報12.32元，藍色光标(300058-CN)、省廣股份(002400-CN)漲停，光線傳媒(300251-CN)漲8.44%報13.74元，暴風集團(300431-CN)、唐德影視(300426-CN)、金逸影視(002905-CN)、中國出版(601949-CN)、讀者傳媒(603999-CN)等股均紛紛大漲超6%。視覺中國、慈文傳媒、完美世界等股均漲超4%。

中金公司分析認為，中國電影票房市場增速回歸穩健，18 年前三周票房同比增長 75%。影院渠道下沉導緻的票房紅利衰退，内容質量愈加成為影片市場表現的決定性因素。電影制作端經過兩年的調整回歸理性，2018年國産片質量顯示出大幅改善的迹象，國産電影票房有望取得不俗表現。

春節檔催化有望延續，院線渠道方面，新建影院帶來的業績彈性尚未完全體現，但是已呈現邊際改善的迹象。傳媒板塊中期的機會來自于行業競争結構的改善，以及在線票務龍頭構建一體化平台的成長潛力。

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