鉅亨市場快訊》空頭來襲，美元直直落

訊息快遞：

美元指數跌破 90 大關，不少投資機構紛紛轉變看法並提出進一步看空美元的言論，瑞信駐紐約的外匯策略全球主管 Shahab Jalinoos 更大膽預測美元指數將繼續下跌 10%。鉅亨基金交易平台認為近期美元弱勢有三個原因，但隨著美元的快速走弱，美元可能已經快耗盡下跌的動能。

鉅亨觀點：

1. 投資人看法一致，多頭壓力大

截至 1 月 16 日，美元指數投機淨部位為 - 1,273 口，從 2016 年底高點以來，總計減少近 58,000 口。此下降速度只略低於 2016 年 4 月時的 67,000 口，為 2001 年以來降幅第二高者。2016 年投機淨部位快速減少後，美元指數於低點徘徊 2 個月後，便由 94 漲回至 103。鉅亨基金交易平台認為目前投資人對美元看法過度悲觀，當市場一面倒的看空美元時，美元指數的下跌可能也接近盡頭。

2. 情緒樂觀，資金湧向新興市場

今年以來，全球股市表現強勁，96 個主要股市指數中，只有 3 個出現下跌。中國、義大利、俄羅斯、希臘及越南等股市的漲幅更超過 10%，強勁的表現吸引更多資金流入，進一步推升各國匯率。回顧金磚國家股市從 2000 年以來表現，股市觸頂前 6 個月平均上漲 47.1%，若歷史重複，新興市場股市的巨大上漲潛力將吸引資金瘋狂流入，美元仍暫時承壓。

3. 預期歐日央行加快貨幣政策正常化速度

美元指數最後一個走弱的原因，來自於歐元及日圓兌美元轉強，而歐洲央行及日本央行則是歐元及日圓兌美元轉強的背後原因。由於歐洲及日本經濟數據轉佳，投資人預期歐洲及日本央行貨幣政策將轉趨鷹派，並帶動貨幣升值。但根據彭博預估，今年美國聯邦利率預計將升高 0.7%，而歐洲及日本央行政策利率的預估升幅分別只有 0% 及 0.1%，持續擴大的利率差距反而可望成為美元止跌的原因。

無論從放空部位、資金流向或央行政策角度，美元指數繼續下跌空間都有限，但考量到投資人的羊群效應及趨勢難以短時間翻轉，美元指數短期仍有繼續下跌壓力。美元仍是計價商品或投資工具最多的貨幣，建議投資人可逢低分批買進美元，積極者可投入以美元資產為核心的股票型基金，保守者則可配置於美國公債型基金。

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