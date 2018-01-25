去年全球9.5萬富人移民 澳大利亞最具吸引力

據國外媒體報道，財富研究機構新世界財富(New World Wealth)發布的最新報告顯示，全球財富流動正在加快，2017年全球有9.5萬名高淨值人士(主要居所以外淨資産超過100萬美元)移民，超過2016年的8.2萬和2015年的6.4萬。

澳大利亞仍是最具吸引力的移民目的地，去年淨流入1萬名高淨值移民;美國位居第二，淨流入9000名高淨值移民。加拿大第三，淨流入5000人。

這些富有移民在澳大利亞最喜歡的落戶地點包括：悉尼、墨爾本、黃金海岸、陽光海岸、珀斯和布裡斯班。

該報告稱，澳大利亞吸引富有移民的一個重要原因是：其地理位置靠近亞洲，便于與中國、日本、韓國、新加坡和越南等新興市場國家做生意。

另一個因素是安全，澳大利亞被評為對女性旅遊者最安全的國家，對于兒童來說也是一個安全的地方。

該報告稱：“澳大利亞過去10年的強勁增長毫無疑問對信心和商業機會産生了影響。過去10年，澳大利亞持有的總財富增長了83%，相比之下美國僅增長20%。作為結果，澳大利亞普通人現在遠比美國普通公民富有，而10年前并不是這樣。”

在前10大移民目的地中，澳大利亞和加拿大的人口密度與其他國家相比相對較低。

文章來源：新浪財經

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