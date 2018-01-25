北控水務(00371-HK)向控股股東與投資者配股共籌36.55億

北控水務集團(00371-HK)公布，以每股5.9元向不少於六名承配人配售4.5億股新股，集資26.55億元。同時，控股股東北京控股(00392-HK)旗下北控環境建設認購1.69億股新股。配股佔擴大之公司已發行股本約4.9%；計入控股股東認購新股後，佔擴大股本約4.8%。

假設全部配售股份悉數配售，配售事項之所得款項總額將合共為26.55億元，認購部份集資10億元。建議配售事項所得款項淨額將用作集團一般營運資金。

董事會認為配售事項符合公司發展的需要以及戰略投資安排，在進一步增强公司的資本基礎及財政狀况的同時，有利於集團未來的業務發展。配售事項將同時增加公司公眾持股量，從而擴大公司股東基礎及股份的流動性。公司上次配售股票於2013年進行，配售為公司提供了資金促進公司的發展。

北京控股認購新股是對公司發展的極大信心和支持。認購事項將進一步增強公司的資本基礎及財政狀況，為未來業務發展和併購奠定更加堅實的基礎，有助於加速公司發展。

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