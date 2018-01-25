南韓去年Q4經濟萎縮 創2008年最糟表現 通膨下修 料QE持續

南韓去年第四季經濟萎縮，不僅遜於分析師預期，更創下自 2008 年以降最糟糕的季度表現，係因基準太強且秋季長假壓縮工業生產。

南韓央行週四公布，去年第四季 GDP 季調後下降 0.2%，無法維持前季成長 1.5% 的力道，前季成長為 7 年來最快。

但 2017 全年 GDP 成長 3.1%，較前一年 2.8% 成長加速。

去年第四季經濟萎縮，不及經濟學家與市場原本估計可小幅成長 0.1% 的表現，也是自 2008 年以降最糟糕的季度表現。(2008 年第四季經濟萎縮 3.3%)

與去年同期相比，第四季經濟成長 3.0%，仍較前季 3.8% 成長縮小。

南韓央行官員表示，「第四季 GDP 較前季萎縮是因為比較基準強勁，因為第三季 1.5% 的成長相當高，加上秋夕假期縮短了 10 月的工作日，這挫傷了工廠活動，但是 (南韓) 成長力道還是很紮實且持續。」

週四的數據強化了市場普遍共識，即南韓央行的貨幣緊縮今年將逐步施行，因為在經過 2017 年快速成長後，南韓出口與投資導向的成長腳步已放緩。

南韓央行正觀察去年 11 月升息後的影響，亦是 6 年來首次緊縮動作，對破壞性的資本流動抱持警戒態度。

本月 18 日，南韓央行維持政策利率在 1.5% 不變，並將今年成長預期自前估計的 2.9% 提升至 3%，但調降今年消費通膨預期，自 1.8% 下修為 1.7%，分析師認為今年貨幣政策仍會維持寬鬆的觀點得到佐證。

在經過前季 6.1% 大躍升後，第四季出口萎縮 5.4%，但民間消費成長自 0.8% 增速至 1.0%。

營建投資季減 3.8%，係因南韓政府去年 10 月宣布將對多房持有者實施額外的貸款限制，以打壓過度貸款。