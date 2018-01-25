【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三個別發展，美國商務部長羅斯在達沃斯全球經濟論壇中講話暗示可能針對中國侵犯知識產權的行為採取行動。道瓊斯指數上升 0.2% 至 26,252 點；標準普爾指數下跌 0.1% 至 2,838 點；納斯達克指數下跌 0.6% 至 7,415 點。

油價週三上升，因美國原油庫存下降。紐約 3 月期油上升 1.8% 至每桶 65.61 美元。金價上升，因美國財長表示歡迎美元走軟。紐約 4 月期金上升 1.5% 至每盎司 1,361.4 美元。

香港和內地股市週三上升。油氣開採股跑贏大市；券商股亦造好，其中中信證券（6030.HK） 上揚 12.0%；造紙股受壓。個股方面，中海油田（2883.HK）預計 2017 年將扭虧為盈，股價上升 6.1%；康寧醫院（2120.HK）申請 A 股 IPO 未獲批，股價下跌 11.3%；中國重汽（3808.HK）發佈盈利預喜，股價大漲 8.6%。恒生指數上升 0.1% 至 32,959 點，國企指數上升 1.0% 至 13,621 點，香港股市成交金額減少 5.1% 至 1,980 億港元。上證綜合指數上升 0.4% 至 3,559 點，滬深兩市成交金額增加 14.4% 至 5,991 億元人民幣。中財辦主任劉鶴於世界經濟論壇上稱中國將大力改革，有些措施或超出國際預期；IMF 前副總裁朱民也在受訪中表示中國沒有太大加息空間。

◆ 行業及公司新聞

◇ 思捷環球（330.HK）發佈盈利預警，公司預計 2018 財年上半年（截止 2017 年 12 月 31 日）將轉盈為虧錄得淨虧損介乎 9.5-9.8 億港元，主要因中國業務之商譽作出 8.0 億港元全面減值、2018 財年第二季收入跌幅高於預期、及去年同期稅項淨收益為 7,400 萬港元。由於業務的季節性，下半財年一般較上半年遜色，公司 2018 下半財年之財務表現仍然不確定。

◇ 北控水務（371.HK）宣佈以每股 5.9 港元（較最後收盤價折讓 5.8%）向獨立第三方配售 4.5 億股，另外以相同價格向大股東北京控股（392.HK）配售 1.7 億股，合共增發 6.2 億股，相當於現有股本 7.0%，淨集資額 36.6 億港元，將用作公司一般營運資金。大股東持股量將從 43.5% 下降至 42.4%。

◇ I.T（999.HK）發佈 2018 財年第三季（截止 2017 年 11 月 31 日）財務資料，公司 2018 財年首三季於香港及澳門、中國大陸、以及日本及美國的同店銷售增速分別為 - 3.9%、1.1% 及 30.7%，其中第三季增速分別為 2.4%、1.5% 及 25.5%；首三季整體毛利率同比上升 1.6 個百分點至 63.4%，其中第三季同比增加 1.0 個百分點至 64.9%。

◇栢能集團（1263.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比大幅增長多於一倍至不少於 3.0 億港元（上半年股東應佔溢利按年上升 19.7% 至 4,372 萬港元），主要受惠於區塊鏈應用程式和平台對圖像顯示卡的強大需求，和對電競比賽熱切程度的提升所增加對電競遊戲硬件的需求，令下半年銷售有強勁增長。現價相當於不高於 6.0 倍 2017 年市盈率。

◇ 國泰君安（1788.HK）宣佈以每股 2.85 港元（較最後收盤價折讓 7.8%）配售最多 7.0 億股（相當於現有股本 10.0%），淨集資額最多約 19.3 億港元，將用作一般營運資金。大股東持股量將從 64.6% 下降至 58.7%。公司股份將於今天恢復買賣。

◇ 金山軟件（3888.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年淨利將同比大幅增加（2016 年股東應佔虧損 2.7 億元人民幣），主要受惠於獵豹不再為公司之附屬公司而帶來視作出售收益約 20 億元人民幣。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)