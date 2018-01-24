華懋逾31億奪安達臣道住宅地

觀塘安達臣道首幅私人用地規模適中，上周五截標勁收25份標書，創市區項目歷來最多，吸引本地中小型及中資發展商入標爭奪。地政總署今日公布，觀塘安達臣道對出住宅用地以31.128億元批予華懋集團，每方呎樓面地價約12003元，接近市場預期上限。

華懋為出價最高的投標者。資料顯示，項目佔地約5.76萬方呎，最多可建樓面約25.93萬方呎，市場估值約20.7億至33.7億元，每方呎樓面地價約8000至1.3萬元。項目的批租期為五十年。

地皮於上周五截標，合共收到25份標書，入標的財團除了今次羸家華懋外，其他入標的財團包括長實(01113-HK)、新地(00016-HK)、恒地(00012-HK)、信置(00083-HK)、會德豐地產、新世界發展(00017-HK)、嘉華國際(00173-HK)、萬科置業海外(01036-HK)、五礦地產(00230-HK)、建灝地產、越秀地產(00123-HK)、佳明集團(01271-HK)、其士國際(00025-HK)、宏安地產(01243-HK)夥拍錦華集團、大昌集團(00088-HK)、億京夥拍萬泰、嘉里建設(00683-HK)、中國海外(00688-HK)、麗新發展(00488-HK)、富豪酒店(00078-HK)、莊士機構(00367-HK)、英皇國際(00163-HK)及遠東發展(00035-HK)。

另外，一手樓市熾熱，華懋集團銷售部總監吳崇武表示，上半年主力推售餘貨，第三季起推4個項目，包括最快推出的清水灣碧沙路18號，約有10幢洋房；而較大型的朗屏南項目，涉及720伙。

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