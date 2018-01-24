智冠旗下智付寶推O2O服務 衝刺金融科技事業

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 旗下電子支付公司智付寶宣布，《Pay2go 電子錢包》正式推出 O2O 服務，智付寶總經理及智冠集團財務長鍾興博表示，今年將全力擴張金融科技事業版圖，將以與嘉義縣政府及經濟部中小企業處合作的「2018 台灣燈會在嘉義」為起跑站，並呼籲政府加入推動行動支付政策。

智冠集團旗下金融支付事業群包括智付寶、智通數位與威肯金融科技，智冠宣布，3 家公司將共同參與 2018 台灣燈會，以行動支付作為燈會市集的付款方式，打造無現金市集體驗，且智通數位旗下智付通也將於燈會期間提供第三方支付服務，為各產業商家提供代收代付金流，打造全方位行動支付。

值得一提的是，智付寶也宣布《Pay2go 電子錢包》首次推出 O2O 服務，讓消費者可在燈會市集上，使用手機進行消費付款。

鍾興博表示，智冠今年將全力擴張金融科技事業版圖，以「智付寶」與「智通數位」為發展核心，此次與台灣燈會合作，將作為今年衝刺金融科技事業的起跑站，盼能藉此打開第一步，並呼籲政府加入推動行動支付政策。

展望今年，智冠表示，遊戲研發部份，子公司中華網龍本季將推出自製 3D 玄幻 RPG 手遊《神兵玄奇》，旗下經典遊戲也將陸續推出手機版與玩家見面，多款新作蓄勢待發；智樂堂則全力發展遊戲美術製作服務，結合智冠遊戲通路行銷資源，與遊戲研發商聯手合作。

智冠去年全年營收 156.13 億元，年增 0.57%；去年前 3 季稅後純益 3.65 億元，年增 11.36%，每股純益 2.86 元。