台股盤中─大盤高檔震盪紅翻黑 需防尾盤是否留長上引線

美股周一收高，台股今 (23) 日在資金行情推升下早盤開高，在權王台積電 (2330-TW) 續創高帶頭攻堅下，指數再往上刷新近 28 年波段高點，但盤中出現翻黑回測的情況，法人認為，由於預估成交量約達 1700 億元，有點爆量跡象，尾盤需留意是否留長上影線或是黑 K 棒，如果沒有，後市仍然看好。

美股昨日大漲，道瓊工業指數上漲 142.88 點作收，Nasdaq 指數收高 71.65 點，S&P 500 指數收高 22.67 點，費城半導體指數收高 10.38 點，台股今日以 11243.49 點開盤，上漲 12.03 點，再刷新近 28 年新高，早盤一度拉升到 11270.18 點，不過盤中在部分強勢股壓回下，翻黑下滑至 11201.52 點。

盤面上仍由台積電領攻，半導體股表現強勢，聯發科持續走強，股王大立光 (3008-TW) 也是上漲，DRAM 股的旺宏、華邦電走揚，MOSFET 漲價效應推升相關個股如尼克森漲停，另外，LED 股晶電表現也強勢。

傳產股部分以原物料股的造紙類股、營建股、電機股等表現較強，生技股在利多題材推升下上揚，金融股則較弱勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日出現開高後回測，在氣勢偏多下拉抬指數再創波段新高，值得留意的是，預估今日成交量將達 1700 億元，有點爆量跡象。

簡伯儀提醒，尾盤要觀察是否出現長上影線或是黑 K 棒，如果沒有，則代表大盤穩健換手，後市看多；簡伯儀認為，新台幣今日強升，對資金行情有利，但是昨天外資未平倉多單大減，外資動向需持續關注；在大盤趨勢仍偏多下，逢拉回 5 日線可偏多操作。