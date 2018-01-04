VGA RAM價漲！顯卡族群股價給力 微星、技嘉、撼訊、華擎、映泰同歡

儘管比特幣傳出中國大陸擬對挖礦業者進行用電管制利空，但因 VGA RAM 漲價可望推升顯示卡售價，板卡業者開紅盤以來呈現輪漲之勢，週四 (4 日) 二線板卡股華擎 (3515) 亮燈漲停，映泰 (2399) 漲逾 5.6%，突破 14 元大關，展現補漲力道。

此外，撼訊 (6150) 在週三 (3 日) 漲停後，週四持續攻高，最高達 96.6 元價位，創歷史新高，百元大關在望。而一線板卡業者微星 (2377)、技嘉(2376) 有法人加持，週四續強，技嘉趕進度，週四最高來到 58.7 元價位，大漲逾 5% 或 3.4 元，創下 13 年以來新高價，週三大漲的微星近午盤時分買盤再度湧入，來到 87.7 元價位，上漲 3.1% 或 2.7 元，續創波段新高。



比特幣近期最高曾達 2 萬美元價位，之後回挫到 1.2 萬美元之後，近日又重回 1.5 萬美元關卡之上，此令市場對挖礦商機再添想像。不過，有板卡業者表示，去年第四季開始，挖礦效應有降溫跡象，包括華擎、映泰等去年主要挖礦概念股第三季股價見高後持續修正。



週四中國大陸媒體報導指出，人行為遏止比特幣的生產規模，可能透過限制挖礦業者的用電量為之。雖報導稱此舉乃因應在電價低廉區域，因挖礦排擠其他產業的正常用電，但因去年中國官方一度關閉比特幣交易所，也讓市場認為此舉恐是另一波打壓比特幣的計劃。



不過，這波板卡族群的相繼大漲，除了今年電競市場因輝達有新顯卡計劃可望帶動換機潮之外，去年第四季開始 VGA RAM 的漲價至今持續延燒，也具推波助瀾效應。法人指出，記憶體價格持續上漲導致 VGA RAM 的漲價效應，到了首季仍沒有停止的跡象；亦有系統業者指出，2018 年板上的電子料一定不好過，漲價趨勢合理，包括 PCB 交期拉長、被動元件價格狂漲，以及 VRAM/DRAM 均處於漲勢，最終業者仍將被迫轉嫁給消費者。



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