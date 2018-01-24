中國新經濟(00080-HK)擬8供1再1派3紅股 若有新投資再集資

中國新經濟投資(00080-HK)公布，建議每持8股認購一股，供股價0.5元，較昨日(23日)收市價有溢價284.62%。每進行認購一供獲派三股紅股，涉及最多2.92億股紅股。計及紅股發行，每股實際供股價0.125元，較前收折讓3.85%。

是次供股估計集資淨額4710萬元，將用作償還於2018年三月到期及應付之貸款合共3500萬元；及償還部分於2018年4月到期及應付之票息票據合共3150萬元。欠款將於供股完成後盡快償還。公司將考慮變現其投資以進一步籌集資金以償付償還部分欠款後尚未償還的票息票據本金額。

鑒於供股所得款項淨額將全數用作償還債務，並無餘額可用作滿足本公司未來`1個月的資金需要。於本公告日期，公司並無進行其他供股或其他集資活動的計劃。然而，公司一旦物色到任何符合公司投資策略，而預期回報較融資成本為高的投資機會，或於未來12個月出現任何集資需要，則公司或會考慮其他集資方法以為該投資及╱或任何該等集資需要提供資金。

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