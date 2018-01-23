創維數碼(00751-HK)：創維數字料年度淨利同比降83.55%–77.38%

創維數碼(00751-HK)公告稱，非全資擁有附屬公司創維數字(000810-CN)2017年年度，歸屬于上市公司股東的淨利潤預計為8,000萬元–11,000萬元，比上年同期下降83.55%–77.38%；基本每股收益0.08元–0.11元。

雖然報告期公司主營業務市場銷量及營業收入同比均實現較高的增長，公司主營業務市場占有率、覆蓋率行業中的競争力進一步提升。但受關鍵塬材料成本上漲及全球供給緊張，塬材料采購中的存儲芯片DDR3、EMMCFlash及NORFlash價格同比大幅上漲，公司采購成本大幅上升，緻使毛利率同比大幅下降。同時，報告期與公司美元資産及歐元負債關聯的外匯匯率波動，導緻公司産生外币匯兌淨損失。整體緻使報告期公司淨利率下滑，淨利潤同比大幅下降。

目前，公司關鍵塬材料中存儲芯片采購價格企穩，公司也在積極實施供應鏈與産品線全流程的革新；同時，調整公司外币資産與負債的結構及實施遠期外匯購買等策略，提升公司盈利能力。

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