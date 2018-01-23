打敗美國巨頭、挺過三聚氰胺的奶粉第一股貝因美 如今面臨下市風險

曾經打敗全球第五大、北美第三大食品飲料巨頭 Kraft Heinz(KHC -US) 的中國國產奶粉第一品牌貝因美，更曾在 2008 年中國爆發三聚氰胺事件，一舉擊潰中國奶粉銷量冠軍三鹿集團，在多起行業地震中， 貝因美底氣硬，非但存活下來，還一度成為中國國產嬰幼兒奶粉領頭羊，然而走向資本市場之後，創辦人請辭，被譽為奶粉第一股的貝因美 (002570-CN) 沒能搭著金流起飛，反倒跌落神壇。

上市 5 年業績 9 次變臉 還面臨退市風險

東方財富網今 (23) 日報導， 1 月 21 日晚間，貝因美發布業績修正公告，預計 2017 年度虧損 8 億人民幣到 10 億人民幣， 貝因美同時提醒，若 2017 年度公司繼續虧損，則將被實施退市風險警示 (*ST)。

每日經濟新聞記者注意到，貝因美於 2011 年上市，2016 年已經虧損了 7.81 億人民幣，按照公司的最新業績預告，公司 2016 年加上 2017 年合計或將虧損 15.81 億人民幣 - 17.81 億人民幣，而公司 2011 至 2015 年的凈利潤合計才 18.40 億人民幣，兩年虧損將接近上市以來的利潤總和。

綜合中國新聞網、新京報報導，值得注意的是，對於這份公告，包括該公司副董事長何曉華在內的四位董事表示，無法保證公告信息的真實性，這引起市場廣泛關注。 而新京報記者統計，從 2013 年以來，貝因美已發生 9 次業績預告「變臉」，其中 7 次為向下修正或預計由盈轉虧。 貝因美業績預告頻繁「變臉」也受到了監管部門的注意，針對貝因美 2017 年上半年業績預告扭虧為盈的不準確。

貝因美公司第二大股東恒天然 22 日發布的聲明稱，「對於這個公告以及貝因美長期以來的業績表示極度失望。」 。受此影響，1 月 22 日，貝因美股價以跌停報收，今日股價則收在 5.9 元人民幣，跌幅 2.16%，創 5 年來新低。該公司市值在 2015 年年中曾來到 300 億人民幣，如今 2 年半時間，市值蒸發超過 240 億人民幣，市值跌到約 61.7 億人民幣。

貝因美股價

貝因美 2017 年全年恐虧 10 億人民幣的原因

新京報報導，貝因美將 2017 年業績出現「巨大虧損」的原因歸結為四個方面：一、嬰幼兒奶粉配方註冊制「洗牌」效果未如預期般強烈，行業普遍競相殺價甩貨，公司當期銷售收入未達預期，同時市場投入費用門檻提高；

二、根據子公司和 Darnum Dairy Products 簽署的《產品購買協議》規定，公司預期對其採購訂單不足，預計執行該協議變為虧損合同，滿足預計負債的確認條件，減少了公司利潤；

三、因市場競爭激烈效期較短的產品買贈及消費者促銷受限，產品到期報廢致使存貨核銷較原預期增加；

四、應收帳款回款未達預期，較預測的壞帳準備增加而減少公司利潤。

連虧 2 年賣 29 套房產求生

國際金融報報導，面對連續的虧損，貝因美方面並沒有坐以待斃，而是進行了頻繁的資金運作。1 月 22 日貝因美發布公告稱，其欲出售全資子公司杭州貝因美豆逗兒童營養食品有限公司（以下簡稱杭州豆逗），評估值為 16641.02 萬人民幣。但因董事會 4 票反對、2 票棄權而最終被否。

這已經是近一個月以來，貝因美第二次出售資產。盡管此次出售未通過，但如此頻繁的出售公司的非核心資產，透露出貝因美的焦急與無奈。

2017 年 12 月 22 日，貝因美公開出售位於杭州、重慶、成都、武漢、深圳、廣州、北京等地的 22 套房產，預計產生收益約 3560 萬人民幣。 這也並不是貝因美首次賣房。在 2017 年 10 月 28 日，貝因美發布公告，出售位於杭州、上海等地的 7 套房產，建築面積合 2,926.34 平方米，預計產生收益約 2300 萬人民幣。

中國食品產業分析師朱丹蓬表示，出售子公司杭州豆逗和房產等，都是貝因美自救的方式之一。而出售被否的原因，最大可能是第二大股東恒天然方面不同意。恒天然可能是以防其收購貝因美時，貝因美的整個資產流失太嚴重。

恆天然。(圖：AFP)

另信息時報報導， 乳業專家宋亮透露貝因美之所以下調 2017 業績預期是因為恆天然正在謀求全資併購貝因美。國際金融報報導，恒天然就收購一事對外公開表示，「中國是恒天然全球最大的市場之一，我們致力於長期支持中國乳業繁榮發展的承諾始終不變。恒天然不對市場上關於收購的揣測作評論。」

貝因美能重返光榮嗎？

國際金融報報導，成立於 1999 年的貝因美，主要產品為嬰幼兒配方奶粉、米粉等。2008 年，貝因美是未被三聚氰胺事件波及的少數幾家奶粉企業之一。

2011 年 4 月，貝因美在深交所上市。2013 年，營收與利潤雙雙創下歷史新高。

然而，從 2014 年起，公司業績急速下滑。2015 年，貝因美憑借政府補貼維持賬面盈利。2016 年開始出現巨額虧損，虧損額高達 7.81 億人民幣，而現如今，巨額虧損仍在持續。

曾在中國奶粉市場占有率長期霸占前三之列的貝因美，而今陷入前所未有的危機。

1 月 22 日當天，恒天然就此事發表了一份聲明，表示，「儘管貝因美最近的業績如此，但我們與貝因美更廣泛合作的戰略邏輯仍然成立。」

恆天然。(圖：AFP)

乳業專家王丁棉接受《國際金融報》記者採訪時表示，「目前貝因美方面有三條路可選：第一，被恒天然收購；第二，重新尋找第二股東；第三，貝因美將撤資出局，變現離場。不過我更偏向第一種方案。」

彼時恒天然收購貝因美之際，仍是貝因美盈利之時；但是今非昔比，面對債台高築的貝因美，恒天然會像傳言中所說的把這顆「燙手的芋頭」收入囊中嗎？