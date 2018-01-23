【港股午評】半日又爆升近400點 港股的頂在哪裡？

香港股市今日又再爆上一段，半日升幅曾超過400點，一度升穿32800點。為何大市會出現如此強勁的升勢？目前尚未有明確答案，但是半日成交額已超過千億元，反映出目前投資者對大市的熱情似有升溫。目前既不宜估頂，更不宜預期大市在短期內會出現明顯調整，一切以現有倉位為先。若要加倉，建議投資者加倉金額不多於現有倉位一成。

恆生指數中午收市報32776點，升382點；國企指數中午收市報13420點，升216點，成交額為1064.7億元。

內銀股又再次成為投資者追捧對象，三大內銀股升幅逾1%，其中建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股半日升幅逾3%，作為大型內銀股既然獲得投資者大力追入，除了驚訝兩個字外，不知如何作出評論。至於內銀股是否值得投資者再追入？不懂得回答此問題。

既然大市上揚，作為重磅股的騰訊控股(00700-HK)當然有其貢獻，今日股價力迫470元。早前有基金經理預測騰訊有機會觸及484元左右，按現時走勢觸及此股價水平又非難事。何時達標？兩個字﹕不日。

汽車股今日表現強勁，吉利汽車(00175-HK)表現猶其突出。吉利股價勁升當然與大股東斥資4.7億元增持有關。至於其他汽車股普遍上升，不過會否過份反應？

澳門消費及娛樂股今早普遍上揚，這與永利澳門(01128-HK)去年第四季業績爆升逾3倍有關，相關股份今日表現實在太突出。往後會否先行出現調整？相信有一定機會。

另一方面，今日多隻半新股走勢相當波動，建議投資者務必要極度小心，不宜太進取。

2018年1月23日中午12時32分

文﹕張偉倫

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