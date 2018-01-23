千萬富翁是你嗎 統一發票9-10月千萬獎 還有4張未領

去 (2017) 年 11-12 月統一發票將於 1/25 開獎，不過，去年 9-10 月期統一發票的 1000 萬元特別獎，還有 4 張未兌領，其中金額最小的是在台中市的自來水公司開出的 521 元水費發票，財政部提醒，兌領期限至今年 3 月 5 日止，民眾趕快翻翻是否有遺漏的發票，說不定千萬富翁就是你。

財政部表示，4 張尚未兌領的千萬大獎發票，分別開在新竹市忠孝路的大潤發購買 1480 元的食品、新北市瑞芳鎮的中油海濱加油站加了 1032 元的油、台中市東勢區豐勢路全聯福利中心買食品 1320 元，以及台中市北區雙十路台水公司水費 521 元。

此外，還有 3 張未兌領的 200 萬元特獎發票，分別開在台北市士林區歐博語文短期補習班成人英文學習課程 2.7 萬元、雲林縣麥寮鄉麥津村中油開出的 140 元發票，以及新北市中和區中正路 cama 咖啡店買飲品 55 元。

去年 9-10 月期統一發票領獎期限至今年 3 月 5 日，財政部提醒，民眾可以翻翻家中發票，看看是否有遺漏的發票，說不定大獎幸運兒就是你。而財政部也建議，消費者可多利用載具索取無實體電子發票，中獎後會主動通知中獎人，若有歸戶，獎金也會在開放兌領獎當天，直接匯入指定帳戶。