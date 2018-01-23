【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，因美國參議院兩黨就撥款議案達成一致，結束聯邦政府停擺。道瓊斯指數上升 0.5% 至 26,215 點；標準普爾指數上升 0.8% 至 2,833 點；納斯達克指數上升 1.0% 至 7,408 點。

油價週一上升，紐約 3 月期油上升 0.4% 至每桶 63.57 美元。金價下跌，紐約 2 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,331.9 美元。

香港和內地股市週一上升。汽車經銷股跑贏大市，其中和諧汽車（3836.HK）預計 2017 年將扭虧為盈，股價上升 6.7%；內房股亦向好，富力地產（2777.HK）大漲 10.2%；造紙股受壓。個股方面，中國油氣（702.HK）上週五股價暴跌 78.5% 後昨日大幅反彈 185.7%； 寶勝國際（3813.HK）獲裕元集團（551.HK）大股東溢價 31.8% 提私有化，二者股價分別大漲 29.2% 及 18.8%。恒生指數上升 0.4% 至 32,393 點，國企指數上升 0.2% 至 13,205 點， 香港股市成交金額增加 3.9% 至 1,689 億港元。上證綜合指數上升 0.4% 至 3,501 點，滬深兩市成交金額減少 3.8% 至 5,193 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 世茂房地產（813.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長超過 40% 至不少於 72.4 億元人民幣，其中上半年股東應佔溢利按年上升 28.1% 至 38.8 億元人民幣。主要受惠於公司核心業務的利潤增加及人民幣兌美元之匯兌收益。現價相當於不高於 9.2 倍 2017 年市盈率。

◇ L'OCCITANE（973.HK）公佈 2018 財年首三季（截止 2017 年 12 月 31 日）經營資料，按報告匯率計算，銷售淨額按年倒退 0.6% 至 10.0 億歐元（上半財年亦按年倒退 0.6%）；若撇除 Le Couvent des Minimes 及一次性買賣影響，銷售額按年增長 0.3%（上半財年按年增長 0.5%）。以當地貨幣計算，中國以 23.4% 的增長領先（上半財年按年增長 22.7%）；巴西同比增長 12.5%（上半財年增長 13.2%）。

◇ 嘉年華國際（996.HK）宣佈以每股 0.355 港元（較最後收盤價折讓 1.4%）配售 22 億股（相當於現有股本 10.2%），淨集資額 7.8 億港元，將用作一般營運資金用途。

◇ 永利澳門（1128.HK）公佈 2017 年第四季經營收益總額為 13.1 億美元，同比增長 43.1%（第三季 11.5 億美元，同比增長 68.8%）；經調整後的物業 EBITDA 按年上升 66.2% 至 3.8 億美元（第三季同比增長 82.1% 至 3.2 億美元）；股東應佔溢利為 1.8 億美元，同比大增 2.8 倍（第三季扭虧為盈錄得 0.9 億美元溢利）。

◇ 中國有色礦業（1258.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比大幅增長約 10.0 倍至 1.1 億美元（上半年股東應佔溢利同比大幅增長 8.8 倍至 6,566 萬美元），主要受惠於主要產品粗銅、陰極銅和硫酸銷量同比分別增長約 9%、16% 和 22%，及 2017 年全年 LME 銅價均值每噸 6,162 美元，同比增長約 27% 等。現價相當於約 10.1 倍 2017 年市盈率。

◇ 中國金洋（1282.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長超過 50% 至不少於 7.0 億港元，主要受惠於議價購入新收購附屬公司及其確認出售物業之收益、短期證券投資收益增加、及出售一間聯營公司的收益，但部分被投資物業的公平值收益減少、分銷成本及行政開支增加、融資成本增加、及分佔聯營公司虧損所抵銷。現價相當於不高於 26.6 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)