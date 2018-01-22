【港股收評】不怕太遲知騰訊(00700-HK)創新高 最怕看這山望哪山

港股又再創新高，作為股王的騰訊控股(00700-HK)又再創新高，收市時剛好處於460元，配合中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股及香港交易所(00388-HK)，大市力迫32400點。雖然今日再創新高，但是成交額仍不足1700億元，至於後市是否再可否在本月底高見33000點？按目前情況，現時大市要上試33000點是有其他可能，投資者可以繼續放長線釣大魚。

恆生指數收市報32393點，升139點；國企指數收市報13205點，升25點，成交額為1689.34億元。

騰訊又再創新高，不會教人意外，要推高大市，作為股王及兼重磅股是不二之選。說真的騰訊是一隻又愛又恨的股份，若手上無騰訊，當然希望股王股價可以回落至400元以下，屆時可以用較低成本入市。可是瑞銀最新發表的報告卻上調騰訊股價至525元，要騰訊回落至400元以下，看來在短期內難以實現。不過亦會有投資者感到困擾，就是在現水平應否沽出騰訊。擔心沽出後而股價再進一步上揚，便無法享受有關升幅。這種又愛又恨的感覺，相信亦存在於不少投資者腦海之中。若有此感覺是正常，但是無法提供任何解決方法予投資者，因為買或不買，賣或不賣是投資者自行決定的結果。若感到可惜或苦惱，是投資者投資生涯的一部份，請投資者作出更深入的思考，再作決定吧。

今日表現最突出的藍籌股是華潤置地(01109-HK)，全日升幅逾6%。內房後強勢持續了這麼長時間實在令人意外，未來一段時間是否可以持續？目前投資者似乎在內房股行業內物色較落後的股份，投資者可以留意一下哪些股份與整體內房股表現有落後的股份。

內險股及香港交易所(00388-HK)仍保持強勢屬合理，其中有傳在今年上半年內完成回歸A股的人保集團(01339-HK)，全日錄得5.5%升幅，表現較同業為佳。

上周五股價大跌的希瑪眼科(03309-HK)今日出現反彈，股價升幅逾15%，惟最終全日升幅收窄至6.5%，反映出該半新股走勢相當波動，不建議投資者太進取。

2018年1月22日下午4時58分

文﹕張偉倫

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