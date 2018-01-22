【異動股】鋼鐵板塊持續走強 三鋼閩光(002110-CN)午後漲停

午後，鋼鐵板塊個股進一步走強，鋼鐵行業板塊領漲兩市;截止尾盤發稿，三鋼閩光(002110-CN)漲停報24.93元，本鋼板材(000761-CN)漲6.06%報5.95元，新鋼股份(600782-CN)漲4.51%報7.41元，*ST華菱(000932-CN)漲4.30%報9.22元，南鋼股份(600282-CN)、八一鋼鐵(600581-CN)漲超3.5%，韶鋼松山(000717-CN)、安陽鋼鐵(600569-CN)、西甯特鋼(600117-CN)、撫順特鋼(600399-CN)等股均漲超2%。

消息面上，近期國内鋼價表現強勢。現貨市場方面，全國25個市場螺紋HRB400(20mm)均價為4094元/噸，較上周小幅上漲30元/噸;期貨市場，螺紋鋼1805合約連續三個交易日上漲，突破3900元大關，周五夜盤收漲2.06%報3963元/噸，創下近一個多月以來新高。冬儲需求有望在春節前後持續支撐鋼價。龍頭鋼企年報亮眼有望吸引資金關注。

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