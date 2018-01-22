〈台北國際電玩展〉宇峻自研遊戲首登Steam平台 搶北美市場商機

宇峻奧汀 (3546-TW) 自研歐美風格策略戰棋遊戲《Heroes of Arzar》，首度與 Gravity Interactive 攜手合作，其所代理北美版本已登陸美國數位發行平台 Steam 搶先體驗，宇峻表示，該款遊戲為宇峻首款登陸 Steam 平台的遊戲，可望挹注強勁營運動能。

宇峻表示，《Heroes of Arzar》為一款具歐美風格的策略戰棋遊戲，玩家將扮演新一代的喚夢者，操控英雄來改變世界，目前由 Gravity Interactive 所代理的北美版本，已登陸 Steam 平台讓玩家搶先體驗，且此款遊戲也是宇峻首款登上 Steam 平台的遊戲。

宇峻透露，《Heroes of Arzar》在國際間已獲眾多國家遊戲代理商青睞，陸續將與亞洲、日韓、東南亞等地區展開授權合作洽談，讓台灣自製遊戲能在國際上發光。

近來電競題材正夯，宇峻表示，未來《Heroes of Arzar》也會朝著電競方向發展與推動，持續締造遊戲佳績，營運動能可期。

台北國際電玩展將於本周四 (1/25) 開展，宇峻今年適逢《三國群英傳》20 周年，將在電玩展中主打《三國群英傳》展覽館概念，宇峻自製全 3D MMORPG《朕回來了》預計本季推出，此款遊戲也將在電玩展上首次曝光。