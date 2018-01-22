【大行報告】大和降理文(02314-HK)評級至持有 玖紙(02689-HK)仍為首選

大和發表研究報告指，去年内地箱板紙行業盈利能力破紀錄，預期2018年盈利表現將將由高位回落，但相信今年仍然是行業盈利能力相當高的一年，料2018年玖龍紙業(02689-HK)及理文造紙(02314-HK)每噸淨利分别可達400元人民币及690港元，今年料可成兩家公司盈利能力最強的一年。

大和相信行業其中一個最大的憂慮是新增産能，但該行認為市場對産能過剩的擔憂屬于過慮，預期2018年供應將淨增加450萬噸，料可被市場需求所消化。大和預計，今年下半年盈利能力將較上半年強，一來是基于季節性因素，二來是由于回復進口廢紙將拖累内地廢紙價格，加上随着進口配額透明度增加，預期進口廢紙價格將較内地廢紙有折讓，有利擁有進口配額的企業如玖紙及理文造紙。

該行認為玖紙仍然是行業内的首選，將其目标價由20元下調至17元，重申「買入」評級。理文造紙方面由于上行空間有限，加上木漿價格向上及市場競争增加或影響其紙巾業務的毛利，故將其評級由「跑赢大市」降至「持有」，目标價由10.2元略降至10元。

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